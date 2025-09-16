Quinteros es el principal candidato para reemplazar a Vaccari en el Rojo

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
La dirigencia de Independiente resolvió apuntar al nombre de Gustavo Quinteros, campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024, como principal candidato para reemplazar a Julio César Vaccari en el puesto de entrenador, tras una reunión llevada adelante en el predio Santo Domingo de Villa Domínico.
El segundo semestre del Rojo es catastrófico. Eliminados tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana,Independiente aún no ganó en el Torneo Clausura y la derrota del sábado ante Banfield provocó la renuncia de Vaccari al cargo tras un año al frente del equipo.
En medio de la crisis institucional, económica y deportiva que vive el club, los dirigentes de Independiente se reunieron ayer para delinear los pasos a seguir en busca del nuevo entrenador.
Si bien aparecen opciones en el radar como Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldía o la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, la Comisión Directiva tomó la determinación de apuntar todos sus cañones a la contratación de Quinteros, entrenador campeón con Vélez de la Liga Profesional en 2024 y de último paso por el Gremio de Porto Alegre.
Los dirigentes mantuvieron una reunión virtual con el ex director técnico de la selección de Bolivia que se encuentra en la ciudad estadounidense de Miami. La idea es primer avanzar sobre las cuestiones económicas y después en los pormenores del contrato.
En paralelo a esta búsqueda, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu dejaron la Reserva momentáneamente y dirigieron el entrenamiento del primer equipo.
La idea de la CD es que el nuevo entrenador debute ante San Lorenzo el próximo domingo a las 14.30 en el Libertadores de América.
