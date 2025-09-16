Siguen las renuncias en San Lorenzo y se define el futuro de Marcelo Moretti

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En vísperas de lo que puede ser la reunión de comisión directiva más importante en los últimos años dentro de San Lorenzo, Pablo García Lago renunció a su cargo como vocal y aclaró los motivos por los que da un paso al costado. Por su parte, esta tarde desde las 15, se espera un nuevo cónclave en el segundo piso de la platea norte, pero ahora contará con un directivo menos.
En este sentido, los dirigentes azulgranas continúan dimitiendo, y ya son varios lo que han dado un paso al costado, incluyendo la del secretario Martín Cigna, que en las últimas horas denunció que le falsificaron su firma en la declaración jurada del listado de dirigentes azulgranas que concurrieron al Cilindro en el clásico ante Racing del viernes pasado.
Estas se suman a las de: Uriel Barros (a la prosecretaría y a la CD), Julio Lopardo (a la vicepresidencia pero no a la CD), Leandro Goroyesky (a la tesorería pero no a la CD) y la de los vocales Culotta, Nordenström, Allievi, y la más reciente de García Lago.
De esta forma, se viene una junta clave donde es probable que haya heridos, ya que hay dos posturas la que se van a discutir, lo que quiere Moretti de que se apruebe el levantamiento de su impás, como también las dimisiones, para reasignar a gente de su riñón en dichos cargos y así continuar con su mandato.
Mientras que los dirigentes que están en su contra analizan hacer una renuncia masiva para debilitar la estructura de la comisión, y que el llamado a elecciones sea inevitable. Es por eso, que la reunión de esta tarde dejará una marca en la historia de San Lorenzo.
Además, en simultáneo, los hinchas anunciaron que se reunirán en a puerta del Club para alzar la voz y marcar su postura.
LE PUEDE INTERESAR
Quinteros es el principal candidato para reemplazar a Vaccari en el Rojo
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos se destapó con una goleada en Berisso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí