Siguen las renuncias en San Lorenzo y se define el futuro de Marcelo Moretti

En vísperas de lo que puede ser la reunión de comisión directiva más importante en los últimos años dentro de San Lorenzo, Pablo García Lago renunció a su cargo como vocal y aclaró los motivos por los que da un paso al costado. Por su parte, esta tarde desde las 15, se espera un nuevo cónclave en el segundo piso de la platea norte, pero ahora contará con un directivo menos.

En este sentido, los dirigentes azulgranas continúan dimitiendo, y ya son varios lo que han dado un paso al costado, incluyendo la del secretario Martín Cigna, que en las últimas horas denunció que le falsificaron su firma en la declaración jurada del listado de dirigentes azulgranas que concurrieron al Cilindro en el clásico ante Racing del viernes pasado.

Estas se suman a las de: Uriel Barros (a la prosecretaría y a la CD), Julio Lopardo (a la vicepresidencia pero no a la CD), Leandro Goroyesky (a la tesorería pero no a la CD) y la de los vocales Culotta, Nordenström, Allievi, y la más reciente de García Lago.

De esta forma, se viene una junta clave donde es probable que haya heridos, ya que hay dos posturas la que se van a discutir, lo que quiere Moretti de que se apruebe el levantamiento de su impás, como también las dimisiones, para reasignar a gente de su riñón en dichos cargos y así continuar con su mandato.

Mientras que los dirigentes que están en su contra analizan hacer una renuncia masiva para debilitar la estructura de la comisión, y que el llamado a elecciones sea inevitable. Es por eso, que la reunión de esta tarde dejará una marca en la historia de San Lorenzo.

Además, en simultáneo, los hinchas anunciaron que se reunirán en a puerta del Club para alzar la voz y marcar su postura.