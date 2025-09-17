Aldo Leiva, diputado peronista, votó “con peluca” el rechazo al veto de Javier Milei para el Garrahan y universidades

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria (UP), fue protagonista de un insólito momento en la Cámara de Diputados mientras se votaba el rechazo al veto de Javier Milei al Garrahan y universidades. Con una peluca, informó su decisión al recinto y generó reacciones entre sus pares.
La primera reacción, aunque negativa, fue de Martín Menem, presidente de la Cámara Baja. Visiblemente molesto por el discurso de Leiva, lo silenció tras dar su voto.
El diputado peronista, por su parte, al momento de hablar, mencionó: “Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina”. En el instante en que vociferó el escándalo por las coimas en ANDIS, Menem lo cortó al grito de “No lo voy a permitir” y le silenció el micrófono.
Entre los presentes, mientras tanto, explotaban las burlas y risas. La referencia a la “peluca” de Javier Milei no pasó por alto ni dentro ni fuera de la Cámara de Diputados.
El diputado de UP Aldo Leiva se puso la peluca. 😂— gabyvulcano (@gabyvulcano1) September 17, 2025
"Mi voto es positivo". pic.twitter.com/Ht2uWfcYwP
