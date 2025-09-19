Los números positivos del Pincha con Martínez

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Estudiantes se medirá ante Defensa y Justicia el lunes desde las 19 en el Estadio UNO, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro contará con Sebastián Martínez Beligoy como árbitro principal, quien cuenta con una historia particular con las dos Instituciones.
De esta forma, el oriundo de Bahía Blanca es un juez que le sienta bien a ambos equipos, ya que desde el primer partido que los arbitró, ninguno perdió con él impartiendo justicia.
Siguiendo esta línea, el colegiado dirigió en cinco ocasiones al León y al Halcón, en donde los dos comparten números positivos, con tres victorias para cada uno y dos empates. Por su parte, en cuanto a tarjetas, el Pincha es el más favorecido, ya que recibió 12 amonestaciones y tan solo una expulsión. Mientras que los de Florencio Varela 16 amarillas, y la misma cantidad de cartones rojos que su rival.
Por otro lado, el último antecedente de Estudiantes y Martínez fue en la tercera fecha del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Eduardo Domínguez se impusieron 1-0 ante Racing en el Cilindro con gol de Guido Carrillo.
A pesar de los datos positivos, para el equipo de La Plata, el cuestionado sobrino de Federico Beligoy, secretario de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), ha estado bañado en polémicas en el último tiempo.
En este sentido, la más reciente fue en el partido entre San Lorenzo y Platense, por la quinta fecha del campeonato, el 16 de agosto, donde echó incorrectamente a Ignacio Vázquez y a Alexis Cuello por doble amarilla y no expulsó a Augusto Lotti por un golpe a Ignacio Perruzzi.
A su vez, cabe recalcar que Sebastián Martínez estará acompañado de Sebastián Raineri como el primer asistente de línea, e Iván Aliende como segundo. Mientras que Gabriel Flores será el cuarto arbitro. Además, desde Ezeiza contará con la ayuda del Video Análisis Referí (VAR), que estará comandado por Germán Delfino, en tanto, Diego Romero será su ayudante.
