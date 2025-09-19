Carrillo quedó a dos gritos de Verón y Boselli

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Guido Carrillo volvió a convertir por Copa Libertadores y quedó a dos goles de Juan Ramón Verón y Mauro Boselli para ser el máximo goleador de Estudiantes en la competencia más importante del continente. Ambos goleadores lideran el podio con 13 anotaciones.
De esta forma, tras el gol en el epílogo del encuentro ante Flamengo, el hombre nacido en Magdalena llegó a las 11 anotaciones con la camiseta albirroja, y está a tiro de seguir quedando en la historia grande de la Institución.
A pesar de ser un año difícil para el delantero, ya que a comparación de otras temporadas, le ha costado gritar en todos los frentes que viene disputando Estudiantes, está cerca de marcar un hito con el manto estudiantil. No solo sorprenden sus goles, sino que también un dato a destacar es por la cantidad de partidos en que logró ese número, ya que lo hizo en 21 partidos disputados. Mientras que los otros anotadores lo lograron en 29 (Verón) y 35 (Boselli).
Además, Carrillo llegó a los 18 goles por competencias internacionales, y quedó a una anotación de superar a la Bruja que cuenta con 19 conversiones. Mientras que Boselli se encuentra en lo más alto de la tabla con 20 goles.
A su vez, Carillo convirtió su tercer gol en la presente edición de la Libertadores. El primero fue por la tercera fecha ante Botafogo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde contó con la ayuda del guardameta John, que no logró contener de la mejor manera el remate del delantero. Mientras que la segunda anotación fue en la fecha siguiente en Chile ante Universidad, partido que culminó en victoria 3-0 para el Pincha.
De esta forma, el próximo jueves en UNO, Guido Carrillo tendrá la posibilidad de igualar la línea de los 13 goles o de quedar a un paso, cuando se mida ante Flamengo por el partido revancha desde las 21.30.
Volvió a marcar de visitante en la Copa y otra vez sufrió una ráfaga
Pierani dentro de la lista para el Mundial Sub 20
