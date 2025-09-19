Colapinto: quiere repetir lo hecho el año pasado, en Bakú

Comienza la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán, una de las últimas carreras del año en las que Franco Colapinto podría asegurar su butaca para la temporada 2026. Sin embargo, el piloto argentino se mostró despreocupado por la presión externa.

“No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no me está influyendo mucho. Hay que saber controlarlo”, afirmó uno de los pilotos de la escudería Alpine.

Colapinto reconoció en el “Media Day” de la Fórmula Uno, que existen muchas expectativas sobre su desempeño y que las críticas aparecen cuando las cosas no salen como se espera. “Hay muchas expectativas y gente que quiera que me vaya bien y cuando no sale, hay críticas. Estamos intentando hacer lo máximo para mejorar”, agregó.

En cuanto a su continuidad y la situación de Alpine, Colapinto se mostró sincero al decir que “no estamos en la posición que queremos, no sumamos puntos y estamos últimos, no es un buen año. Pero en lo personal lo importante es seguir mejorando con el auto y ser más consistente y lo estoy encontrando de a poco”.

Colapinto también recordó su experiencia positiva del año pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 al ser octavo con un Williams. “Fue muy positivo andar tan bien el año pasado -siguió diciendo- en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario, fue muy bueno para mi futuro. Contento de estar de vuelta acá, hay que ver qué pasa este fin de semana. Será más difícil que el año pasado en cuanto a performance por la larga recta. Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien. Trataremos de encontrar los detalles y maximizar las oportunidades que aparezcan”, recordó.

Como quedó dicho hoy, desde la 5:30 (hora argentina), con los primeros ensayos libres; mientras que las 9 tendrán lugar las segunda pruebas. Mañana se repartirán la tercera práctica libre y la clasificación. El domingo a los 8 será la carrera de 51 vueltas. La televisación correrá por cuenta de Disney Plus Premium y Fox Sports.