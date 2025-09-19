Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Venció a Francia para acceder a octavos de final

Otro golpe del vóley argentino en el Mundial

Otro golpe del vóley argentino en el Mundial

el equipo argentino de vóley, que en octavos enfrentará a Italia / FEVA

19 de Septiembre de 2025 | 04:38
Edición impresa

La Selección Argentina de vóley le ganó un partidazo a Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial, que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo “C”.

El encuentro comenzó de manera muy positiva para el conjunto nacional, que sacó adelanto unos primeros dos sets complicadísimos ante los bicampeones olímpicos para imponerse por 28-26 y 25-23 y tomar ventaja de 2 a 0.

Sin embargo, los franceses reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque. Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.

De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se tenía que definir en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del grupo y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

El rival de Argentina en los octavos de final será Italia, que consiguió el segundo puesto en el Grupo “F” al superar cómodamente a Ucrania con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. Previamente, el equipo europeo había superado 3-0 a Argelia y caído 3-2 ante Bélgica.

Italia no será un rival nada fácil para Argentina, ya que es el actual subcampeón de la Nations League y en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a las semifinales.

El cruce entre Argentina e Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley será en la jornada de mañana a las 4:30 (hora de nuestro país)

 

