Las Lobas pretenden no perder el tren

Gimnasia buscará recuperarse del tropezón que sufrió la fecha pasada en el torneo Metropolitano de vóley femenino de División de Honor, cuando esta noche, desde las 21, se mida contra Ferro.

El partido corresponde a la séptima fecha del certamen de la fase regular y tendrá como escancio a la Casa del Vóley, en el Parque Olímpico de Buenos Aires con la televisación de Fox Sports.

En la jornada pasada, Gimnasia dejó invicto al perder frente a Vélez 3 a 2 (25-11, 25-19, 22-25, 18-25 y 12-15), en el mismo escenario del Parque Olímpico.

En el caso de Estudiantes hoy, a partir de las 21:30, visitará a Universidad Nacional de Tres de Febrero; mientras que las chicas de Banco Provincia harán lo propio, desde las 21, contra su par de San Gregorio.