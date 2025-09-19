Barcelona y el City debutaron con un triunfo en el torneo

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha
Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha
Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años
La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"
Las cifras oficiales del desempleo en La Plata: 6,9% en el segundo trimestre del año
Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Provincia: sancionaron la ley que limita el uso de celulares en las aulas
Uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto del proyecto de los ATN
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio
La Plata marchó por Jorge Julio López, a 19 años de su desaparición
Camuzzi alerta por “medidores adulterados y conexiones clandestinas” en La Plata y alrededores
"Saliendo de un susto grande": la periodista Luciana Geuna, internada de urgencia
El Mago Sin Dientes volvió a pedirle reunión a Milei: "La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%"
"Se están choreando casi un palo por mes": qué dijo Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en Andis
Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
¿Lule Menem, afuera?: el asesor sería corrido de la campaña de octubre y Pilar Ramírez lo reemplazaría
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre la masacre en La Plata
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Un caso conmovedor: el bebé de vientre subrogado abandonado en Argentina podrá ser adoptado
Caso YPF: la jueza estadounidense negó un pedido de Argentina y deja a Burford cerca de embargar los activos
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO
VIDEO. Dos impactantes incendios sacudieron a La Plata: ardieron un depósito de papel y una cooperativa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ayer por la tarde se cerró la primera fecha de la UEFA Champions League con las victorias de Barcelona y Manchester City que se ilusionan en el inicio de la competencia.
En este sentido, el equipo catalán se impuso 2-1 ante Newcastle en Inglaterra con un doblete de Marcus Rashford. A pesar de la derrota, los locales fueron superiores en varios pasajes del partido, pero desaprovecharon varias ocasiones de gol, que les terminaron saliendo caro.
El conjunto inglés controló la primera parte, con Elanga y Barnes generando peligro constante, aunque se encontró con la seguridad del arquero Joan García. El Barça apenas inquietó con un remate de Rashford.
En la segunda mitad, el delantero inglés apareció en dos ocasiones decisivas: primero con un cabezazo tras centro de Koundé y luego con un derechazo que reventó el travesaño antes de entrar. Gordon descontó sobre el final, pero no alcanzó.
En otros resultados de la jornada, Manchester City se derrotó pro 2-0 a Napoli en condición de local, con goles de Haaland y Doku, aprovechando la temprana expulsión de Di Lorenzo para manejar el desarrollo con comodidad.
Por su parte, Eintracht Frankfurt firmó la goleada más amplia al vencer 5-1 a Galatasaray, con doblete de Burkardt y un gol en contra de Davinson Sánchez en medio de una ráfaga de tres goles antes del entretiempo. Con este gran triunfo se convirtió en el líder del torneo.
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto: quiere repetir lo hecho el año pasado, en Bakú
LE PUEDE INTERESAR
Otro golpe del vóley argentino en el Mundial
En Lisboa, Sporting derrotó 4-1 al debutante Kairat Almaty. Trincão fue figura con dos goles, mientras que Alisson Santos y Geovany Quenda ampliaron la diferencia. El brasileño Edmilson marcó el primero de la historia del conjunto kazajo en la Champions. A su vez, el resultado se repitió a favor del Brujas ante Mónaco.
Por último, Bayer Leverkusen rescató un empate agónico 2 -2 ante el Copenhague en Dinamarca. Larsson y Roberts conviertieron para el elenco local, mientras que Grimaldo y Chatzidiakos en contra para los alemanes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí