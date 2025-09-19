Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Uefa champions league

Barcelona y el City debutaron con un triunfo en el torneo

barcelona 2-1 newcastle

19 de Septiembre de 2025 | 04:40
Edición impresa

Ayer por la tarde se cerró la primera fecha de la UEFA Champions League con las victorias de Barcelona y Manchester City que se ilusionan en el inicio de la competencia.

En este sentido, el equipo catalán se impuso 2-1 ante Newcastle en Inglaterra con un doblete de Marcus Rashford. A pesar de la derrota, los locales fueron superiores en varios pasajes del partido, pero desaprovecharon varias ocasiones de gol, que les terminaron saliendo caro.

El conjunto inglés controló la primera parte, con Elanga y Barnes generando peligro constante, aunque se encontró con la seguridad del arquero Joan García. El Barça apenas inquietó con un remate de Rashford.

En la segunda mitad, el delantero inglés apareció en dos ocasiones decisivas: primero con un cabezazo tras centro de Koundé y luego con un derechazo que reventó el travesaño antes de entrar. Gordon descontó sobre el final, pero no alcanzó.

En otros resultados de la jornada, Manchester City se derrotó pro 2-0 a Napoli en condición de local, con goles de Haaland y Doku, aprovechando la temprana expulsión de Di Lorenzo para manejar el desarrollo con comodidad.

Por su parte, Eintracht Frankfurt firmó la goleada más amplia al vencer 5-1 a Galatasaray, con doblete de Burkardt y un gol en contra de Davinson Sánchez en medio de una ráfaga de tres goles antes del entretiempo. Con este gran triunfo se convirtió en el líder del torneo.

En Lisboa, Sporting derrotó 4-1 al debutante Kairat Almaty. Trincão fue figura con dos goles, mientras que Alisson Santos y Geovany Quenda ampliaron la diferencia. El brasileño Edmilson marcó el primero de la historia del conjunto kazajo en la Champions. A su vez, el resultado se repitió a favor del Brujas ante Mónaco.

Por último, Bayer Leverkusen rescató un empate agónico 2 -2 ante el Copenhague en Dinamarca. Larsson y Roberts conviertieron para el elenco local, mientras que Grimaldo y Chatzidiakos en contra para los alemanes.

 

