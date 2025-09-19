Lo mejor de la novena fecha en Parque Patricios

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
El Globo y la Academia se miden desde las 19 en el Ducó, mientras que a partir de las 19.15, San Martín en San Juan recibe a Vélez
Huracán y Racing se miden esta tarde desde las 19 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, en la continuidad de la novena fecha del Torneo Clausura. A su vez, San Martín (SJ) recibe a Veléz. Mientras que Lanús y Platense cierran el viernes futbolero en el Sur del Gran Buenos Aires.
De esta forma, uno de los platos fuertes de la jornada será en Parque Patricios entre el Globo y la Academia. Los Quemeros buscan volver al triunfo para dejar atrás una racha de 3 empates consecutivos. En tanto que los dirigidos por Gustavo Costas van al barrio porteño con la obligación sumar de a tres para escaparle a la zona baja del grupo A.
Por su parte, Huracán viene de igualar sin goles ante Vélez, mientras que la Academia de vencer a San Lorenzo 2-0 en el Cilindro de Avellaneda.
Por otro lado, en la tierra del sol y el buen vino, el Santo sanjuanino recibe desde las 19.15 al Fortín, con la necesidad de hacer valer su localía para abandonar los últimos puestos de la tabla anual y de promedios.
En este sentido, los de Liniers vienen golpeados, tras caer 1-0 ante Racing en el Estadio Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En cuanto al campeonato local, se encuentra ubicado en la tercera posición de la zona B con 15 unidades, y a tres puntos del líder River.
Del otro lado, la realidad del elenco conducido por el Pipi Romagnoli es completamente diferente, ya que se encuentra en zona penúltimo en las dos tablas que decretan la pérdida de categoría. Aunque en su zona está a 1 punto de ingresar al podio de los que pueden clasificar a los octavos de final.
Por último, en la noche de Lanús, el Granate y el actual campeón del fútbol argentino le pondrán el punto y aparte a esta jornada, desde las 21.15.
Lanús viene envalentonado tras vencer a Fluminense por la Sudamericana, mientras que el Calamar viene de ganar ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.
