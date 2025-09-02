Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |BUSCAN PROMOVER UN LIDERAZGO MUNDIAL ALTERNATIVO

Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China

2 de Septiembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

Los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente ayer en una cumbre en la ciudad china de Tianjin que busca promover un liderazgo mundial alternativo, con Beijing como centro de las relaciones regionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

En presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría” y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghai”, señaló Xi en referencia al nombre del bloque, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos. “Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, declaró Xi, que afirmó que busca “promover un sistema de gobernanza más justo y razonable”.

Esta cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y de otras 16 naciones afiliadas como observadoras. China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

Putin defendió en la cumbre la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos. “Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente”, declaró Putin. “La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN”, agregó.

LE PUEDE INTERESAR

Un sismo en Afganistán dejó cerca de 800 muertos y 2.500 heridos

LE PUEDE INTERESAR

El eje antioccidental: Putin, recibido por Xi en China

El presidente ruso, que tiene previsto pasar gran parte de hoy martes con Xi Jinping, se reunió ayer con su homólogo turco y también charló con Modi, quien escribió en X que “las conversaciones con él siempre son perspicaces”. El primer ministro indio elogió la “asociación estratégica especial y privilegiada” con Rusia y destacó que ambos países siempre han permanecido unidos “incluso en las situaciones más difíciles”.

Sobre Ucrania, Modi declaró que quiere que ambas partes “cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable”.

La cumbre se celebra pocos días después de que India se viera afectada por un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses sobre sus productos como castigo por las compras de petróleo ruso.

Putin también se reunió ayer con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y le expresó su agradecimiento por su rol de mediador en el conflicto con Ucrania, después de que el país acogiera tres ciclos de conversaciones.

Con motivo de la visita del presidente ruso a China, Kiev instó a Beijing a mostrarse “más activo en el restablecimiento de la paz en Ucrania”.

Numerosos aliados de Ucrania acusan a China de apoyar a Rusia en el conflicto. El gigante asiático invoca su neutralidad y considera que los países occidentales prolongan las hostilidades al armar a Ucrania.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Últimas noticias de El Mundo

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Un sismo en Afganistán dejó cerca de 800 muertos y 2.500 heridos

El eje antioccidental: Putin, recibido por Xi en China
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla