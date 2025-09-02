Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China

Los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente ayer en una cumbre en la ciudad china de Tianjin que busca promover un liderazgo mundial alternativo, con Beijing como centro de las relaciones regionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

En presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría” y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghai”, señaló Xi en referencia al nombre del bloque, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos. “Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, declaró Xi, que afirmó que busca “promover un sistema de gobernanza más justo y razonable”.

Esta cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y de otras 16 naciones afiliadas como observadoras. China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

Putin defendió en la cumbre la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos. “Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente”, declaró Putin. “La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN”, agregó.

El presidente ruso, que tiene previsto pasar gran parte de hoy martes con Xi Jinping, se reunió ayer con su homólogo turco y también charló con Modi, quien escribió en X que “las conversaciones con él siempre son perspicaces”. El primer ministro indio elogió la “asociación estratégica especial y privilegiada” con Rusia y destacó que ambos países siempre han permanecido unidos “incluso en las situaciones más difíciles”.

Sobre Ucrania, Modi declaró que quiere que ambas partes “cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable”.

La cumbre se celebra pocos días después de que India se viera afectada por un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses sobre sus productos como castigo por las compras de petróleo ruso.

Putin también se reunió ayer con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y le expresó su agradecimiento por su rol de mediador en el conflicto con Ucrania, después de que el país acogiera tres ciclos de conversaciones.

Con motivo de la visita del presidente ruso a China, Kiev instó a Beijing a mostrarse “más activo en el restablecimiento de la paz en Ucrania”.

Numerosos aliados de Ucrania acusan a China de apoyar a Rusia en el conflicto. El gigante asiático invoca su neutralidad y considera que los países occidentales prolongan las hostilidades al armar a Ucrania.