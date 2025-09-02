El Tomba fue más efectivo que el Calamar

Godoy Cruz venció anoche en el estadio Ciudad de Vicente López a Platense por 3-1, en un partido que marcó el cierre de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Los goles para el “Tomba” los convirtieron Nicolás Fernández, a los 10 minutos del primer tiempo, y Daniel Barrea y Facundo Altamira, a los 23’ y 52’ del complemento respectivamente, mientras que Franco Baldassarra había anotado el tanto de la igualdad para el “Calamar”, a los 10’ de la segunda etapa.

A los 33 minutos de la etapa inicial, Santino Andino fue expulsado por Nicolás Lamolina y dejó a los visitantes con diez futbolistas en cancha.

Con este resultado, el conjunto mendocino sumó tres puntos importantes para alejarse del fondo de la tabla anual y comenzar a acariciar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. El cuadro tombino alcanzó la vigésimo sexta posición con 23 puntos, a 6 de San Martín de San Juan, último clasificado del campeonato local. Y el Calamar no pudo llegar a la zona de los Playoff.