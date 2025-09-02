Falleció un detenido en la Unidad 22, que tenía una causa por abuso sexual

Un detenido por abuso sexual fue encontrado sin vida en una cama del hospital penitenciario, que funcionaba en la Unidad 22 de Melchor Romero. Era oriundo de Quilmes y tenía 78 años.

Al parecer, sufría una patología de base, que habría sido la causal del deceso, aunque todo se encuentra bajo investigación de la fiscalía Nº 8 de La Plata, a cargo del doctor Martín Almirón, a la espera del informe final de la operación de autopsia.