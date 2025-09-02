Trágica escena a metros de la Estación de Trenes y gran revuelo vecinal

Una mujer se descompensó y murió a metros de la Estación de Trenes de La Plata. Ocurrió cerca del mediodía de ayer en la intersección de 1 y 42, frente a la estación ferroviaria.

Según pudo saber EL DIA, estaba caminando cuando se desplomó y falleció en el acto. Si bien la investigación avanza en busca de determinar qué pasó, se sospecha que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. La víctima era de Misiones.