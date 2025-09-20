Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Deportes |Marchesín y giménez serán de la partida

Boca ajusta el equipo para recibir al Ferroviario

boca se mide ante central córdoba mañana desde las 21.15 / @boca

20 de Septiembre de 2025 | 03:07
Edición impresa

Boca ultima detalles para el partido de mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en La Bombonera desde las 21.15. Para dicho encuentro, el entrenador Miguel Ángel Russo analiza variantes, y ya cranera un posible equipo para recibir al Ferroviario, con Agustín Marchesín y Milton Giménez desde el inicio.

El Xeneize vuelve a hacer de local luego de casi un mes. El último partido fue Banfield, donde triunfo 2-0. Es por eso, que buscará seguir por la senda del triunfo en el Templo. Aunque respecto a ese partido tendrá algunas modificaciones y regresos, entre ellas la lesión de Edinson Cavani, que como ya informó este medio, sufrió distensión del Psoas derecho, es decir, un desgarro, que lo dejará afuera de las canchas por un par de semanas. En su lugar, Giménez será el centro delantero que acompañará en la ofensiva al uruguayo Miguel Merentiel.

En paralelo, el cuerpo técnico también confirmó el regreso de Marchesín, que dejó atrás una lesión en el gemelo que lo tuvo afuera las últimas tres semanas, para reemplazar a Leandro Brey y recuperar la titularidad en un puesto donde el entrenador había apostado por la rotación forzada.

Con su vuelta, Boca recupera experiencia bajo los tres palos de cara a un tramo decisivo del campeonato vernáculo.

La otra novedad que dejó la jornada de ayer, es la confirmación de que Exequiel Zeballos no estará a disposición de Russo para el encuentro del domingo, en La Bombonera, debido a una molestia en el tobillo. De este modo, Miguelo pierde una alternativa más que importante en el ataque, ya que el Changuito ha sido clave en los segundos tiempos para darle otra cara al equipo.

Por su parte, si bien también existía la posibilidad de que Carlos Palacios salga del once -algo sin relación alguna con su gesto a Claudio Úbeda sino más bien por su bajón futbolístico-, lo cierto es que el chileno formó parte de los titulares en el ensayo formal del jueves y tendría otra chance.

Siguiendo con el armado del equipo, el resto de la formación mantendrá la base que viene de empatar en Arroyito frente a Rosario Central. Así, la línea de volantes volverá a contar con Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, quienes acompañarán a Palacios en la zona media.

Con estos condimentos, la probable formación de Boca frente a Central Córdoba será con AgustínMarchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

paredes podría perderse dos partidos del clausura

Sin dudas, el funcionamiento positivo de Boca en el último tramo del semestre encontró en Leandro Paredes un referente claro dentro del campo de juego, que mostró que este equipo está para más. Sin embargo, el apretado calendario y la amenaza de las próximas fechas FIFA podría dejar al Xeneize sin su as de espadas, justo cuando se juega todo en el Clausura y la tabla anual.

En este sentido, la Selección Argentina tiene alineados dos amistosos en octubre: el 10, contra Venezuela en Miami, y el 13, ante Puerto Rico en Chicago. En esa convocatoria, Paredes dirá presente, siendo que forma parte de la columna vertebral del equipo que comanda Lionel Scaloni. De esta forma nace el problema, ya que ese fin de semana, Boca deberá visitar a Barracas Central, por lo que el mediocampista se perdería ese partido.

A su vez, las bajas no rondarían solamente en Paredes, sino que desde Chile llegó el aviso que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón fueron reservados por Nicolás Córdova para los partidos de preparación de la Roja. Por último, tampoco podría contar con Milton Delgado, convocado al Mundial Sub 20, siempre y cuando el combinado nacional siga avanzando en la cita ecuménica.

 

