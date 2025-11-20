Italia apoyará la candidatura de Grossi para dirigir la ONU

Italia apoyará una eventual candidatura a la secretaría general de la ONU del argentino Rafael Grossi, actual director general de la AIEA, la agencia internacional para la energía atómica, según reveló el canciller Antonio Tajani.

Grossi “se ocupa de lo que sucede en Irán, de lo que sucede en Zaporiyia y de tantas otras cosas”, y es un “argentino italiano con doble pasaporte”, recordó Tajani.

“Nosotros estamos orgullosos de que lidere la AIEA y espero que pueda dar otro salto y, ciertamente, Italia apoyará cualquier posibilidad de que llegue a liderar las Naciones Unidas”, concluyó el canciller italiano.

Grossi sostuvo que, si bien el proceso formal de selección para suceder a António Guterres comenzará a fines de 2025, él está decidido a postularse. Su candidatura se enmarca también en un momento en el que Latinoamérica aspira a asumir ese liderazgo, y varios aliados internacionales ya promueven su figura como una alternativa por su experiencia y perfil pragmático.