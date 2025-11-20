Italia apoyará la candidatura de Grossi para dirigir la ONU

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad
Un mojón de la época fundacional estaba en Bolívar y volvió a la Ciudad
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Italia apoyará una eventual candidatura a la secretaría general de la ONU del argentino Rafael Grossi, actual director general de la AIEA, la agencia internacional para la energía atómica, según reveló el canciller Antonio Tajani.
Grossi “se ocupa de lo que sucede en Irán, de lo que sucede en Zaporiyia y de tantas otras cosas”, y es un “argentino italiano con doble pasaporte”, recordó Tajani.
“Nosotros estamos orgullosos de que lidere la AIEA y espero que pueda dar otro salto y, ciertamente, Italia apoyará cualquier posibilidad de que llegue a liderar las Naciones Unidas”, concluyó el canciller italiano.
Grossi sostuvo que, si bien el proceso formal de selección para suceder a António Guterres comenzará a fines de 2025, él está decidido a postularse. Su candidatura se enmarca también en un momento en el que Latinoamérica aspira a asumir ese liderazgo, y varios aliados internacionales ya promueven su figura como una alternativa por su experiencia y perfil pragmático.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí