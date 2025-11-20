El Papa dijo que en 2026 quiere venir a la Argentina

El papa León XIV expresó su firme intención de viajar a la Argentina el próximo año, al responder a periodistas en Castel Gandolfo que le consultaron sobre una posible visita a América Latina. “Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar. “Quiero ir a México a visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera”, declaró textualmente el Sumo Pontífice.

Las palabras del Papa fueron pronunciadas en un breve encuentro informal al salir de la residencia veraniega de Castel Gandolfo y generaron inmediata repercusión en todo el continente. León XIV colocó a la Argentina dentro de la lista de países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025, aunque aclaró que la programación definitiva se realizará “poco a poco” a partir de 2026.

El Santo Padre también confirmó su interés por Oceanía, ya que, anhela ir a “Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón” las cuales, según dijo, “están pendientes desde hace tiempo”, a la vez que indicó que quiere ir al santuario de la Virgen de Fátima en Portugal.