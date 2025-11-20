Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

El Mundo |LA CASA BLANCA DEFENDIÓ AL PRESIDENTE

Trump sin freno: le dijo “cerdita” a una periodista

Trump sin freno: le dijo “cerdita” a una periodista

El Presidente Donald Trump

20 de Noviembre de 2025 | 00:35
Edición impresa

La Casa Blanca defendió ayer que el presidente Donald Trump le dijera “cerdita” a una periodista que le hizo una pregunta sobre el caso Epstein, un episodio que suscitó indignación.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial: la periodista de la agencia Bloomberg Catherine Lucey le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, “si no había nada incriminatorio” en ellos.

“Cállate. Cállate, cerdita”, le respondió Trump. El video tardó hasta este martes en volverse viral en redes.

“Esta periodista se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra”, dijo un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

El modo en que la periodista preguntó a Trump no tenía nada de inusual. Cuando el presidente responde a las preguntas en su avión o en el Despacho Oval, los reporteros rivalizan por llamar su atención alzando la voz y, a veces, interrumpiéndose unos a otros. Es eso lo que ocurrió durante el intercambio con Lucey.

Como de costumbre, Trump se acercó unos minutos a la cabina del Air Force One reservada a la prensa y le preguntaron sobre el caso Epstein, en el cual su gobierno se encuentra empantanado desde hace meses.

LE PUEDE INTERESAR

El Papa dijo que en 2026 quiere venir a la Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Italia apoyará la candidatura de Grossi para dirigir la ONU

Visiblemente molesto, respondió que no sabía nada sobre los crímenes sexuales del financista, a quien frecuentó durante muchos años y que se suicidó en prisión antes de su juicio. Fue entonces cuando la periodista de Bloomberg intentó retomar la conversación con el presidente e hizo una pregunta sobre su negativa a publicar los documentos de la investigación. Trump la interrumpió, la señaló con el dedo y le dijo: “Cállate. Cállate, cerdita”.

Desde que volvió en enero al poder, el presidente republicano multiplicó sus ataques verbales contra periodistas de medios a los que considera hostiles a su gobierno.

El martes, Trump cargó contra otra periodista y amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, después que la reportera Mary Bruce lo cuestionara sobre un posible conflicto de intereses por los negocios de su familia en Arabia Saudita, durante la visita a la Casa Blanca del príncipe heredero Mohamed bin Salmán. La periodista también lo cuestionó sobre el escándalo Epstein. “Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una espantosa periodista”, respondió Trump, furioso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Últimas noticias de El Mundo

Escándalo Epstein: funcionario de Clinton, en jaque

Israel obliga a ortodoxos a hacer el servicio militar

El Papa dijo que en 2026 quiere venir a la Argentina

Italia apoyará la candidatura de Grossi para dirigir la ONU
Deportes
Los 16 equipos que buscarán la gloria
¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?
En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
Información General
Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes
Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado
Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás
El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla