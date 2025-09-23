Wall Street cerró al alza, con el impulso del sector tecnológico

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
La Bolsa de Nueva York volvió a cerrar ayer en niveles récord, luego de que una caída al inicio de la sesión fuera compensada por buenas noticias para algunos gigantes tecnológicos.
El Dow Jones ganó un 0,14%, el índice Nasdaq aumentó un 0,70% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,44%.
El mercado estadounidense se vio especialmente impulsado por el anuncio de una inversión de 100.000 millones de dólares del gigante de los chips electrónicos Nvidia en la construcción de centros de datos para OpenAI.
Estas capacidades adicionales permitirán a la empresa emergente líder en inteligencia artificial “entrenar y ejecutar su próxima generación de modelos en el desarrollo de la superinteligencia”, afirmaron ambas compañías. La noticia dio impulso a las acciones de Nvidia, que ganaron un 3,93%.
La semana pasada, el banco central de Estados Unidos (Fed) redujo sus tasas de interés por primera vez en el año, en un cuarto de punto porcentual. Y los analistas consideran que la flexibilización debería continuar en los próximos meses debido a la desaceleración observada en el mercado laboral.
En cuanto a las empresas, el gigante de la informática en nube Oracle subió un 6,29% y se benefició de los anuncios sobre la nueva fórmula de TikTok en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la empresa gestionará, además de alojarlos, los datos de la plataforma, que se volverá independiente de su matriz ByteDance y utilizará una copia de su algoritmo.
