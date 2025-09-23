Sin descanso, el Pincha piensa en Flamengo

Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Luego del partido de anoche ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura, el plantel albirrojo regresa inmediatamente a los entrenamientos en el Country Club de City Bell, para cambiar el chip y poner el foco en el partido más importante que tiene de momento en el semestre ante Flamengo, el jueves a las 21.30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
En este sentido, el Pincha no tiene tiempo de hacer una reflexión o análisis de lo sucedido, y el poco tiempo que tiene entre encuentro y encuentro deberá centralizarlo en recuperar energías.
Por su parte, desde el cuerpo técnico no quieren sobrecargar a sus jugadores ni mental ni físicamente, ya que saben que el jueves a la noche se juegan mucho. Es por eso, que también el entrenador Eduardo Domínguez optó ayer en utilizar un mix ante el Halcón de Varela para evitar inconvenientes futuros.
Si bien restan más practicas para el partido de revancha, el DT tira toda la carne al asador y pone lo mejor que tiene en cancha. Siguiendo esta línea, la estructura inicial será muy similar a la que utilizó la semana pasada en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Aunque según la información que trascendió habría pocos campos de mitad de cancha en adelante.
En este sentido, se podrían dar los ingresos de Tiago Palacios y Facundo Farías en la ofensiva para acompañar al goleador Guido Carrillo.
Los debutantes estuvieron muy bien
