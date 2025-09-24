Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El precio del petróleo se dispara por las amenazas a Moscú

24 de Septiembre de 2025 | 02:44
Los precios del petróleo se dispararon ayer, en una jornada marcada por el discurso del presidente Donald Trump en la ONU, donde reiteró sus amenazas a Rusia y pidió a los europeos que dejen de comprarle crudo a Moscú. “Trump volvió a pronunciarse duramente contra Rusia (...) provocando un impulso en las cotizaciones del petróleo”, explicó John Kilduff, de la agencia Again Capital. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, ganó 1,59% a 67,63 dólares. Su equivalente estadounidense, barril de West Texas Intermediate, también para entrega en noviembre, sumó 1,81% a 63,41 dólares. “Si Rusia no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra (con Ucrania), EE UU está listo para responder con elevados aranceles”, afirmó Trump ante la Asamblea General de la ONU. “Pero para que eso funcione, Europa debe seguir el movimiento y cesar todas las compras de energía a Rusia”, añadió. Desde el inicio de la guerra en 2022, la Unión Europea redujo en gran medida su dependencia de los hidrocarburos rusos, pero Hungría y Eslovaquia siguen comprando cerca de 200.000 barriles diarios de crudo ruso vía un oleoducto.

Advertencia a Rusia: Ucrania podría recuperar todo su territorio ocupado, según Trump

 

