Encapuchados atacaron a los dueños de una casa

En medio de una ola de inseguridad que acecha a la región, un violento asalto conmocionó ayer por la mañana a una familia en La Plata, cuando tres delincuentes encapuchados y con guantes irrumpieron en su vivienda en la zona de 41 entre 138 y 139. El hecho se produjo alrededor de las 7:00, mientras los moradores dormían.

Los asaltantes forzaron el portón utilizando un destornillador y lograron ingresar al hogar. Una de las víctimas recibió un fuerte golpe en la cabeza con un palo de hockey mientras los intrusos, armados, exigían dinero y amenazaban con causar daño. La situación generó momentos de extrema violencia y tensión dentro de la casa.

Los agresores se movilizaban en un Volkswagen Polo Track gris oscuro, cuya patente real corresponde a un Renault Logan. Tanto el vehículo como las imágenes del accionar de los delincuentes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la cuadra, material que ya fue entregado a la Justicia y será clave para identificar a los responsables.

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon con lo sustraído y hasta el momento no fueron detenidos. La denuncia fue formalizada y la causa quedó en manos de las autoridades, que trabajan para dar con los responsables del violento episodio. Vecinos de la zona expresaron su alarma por la violencia y la impunidad con la que actuaron los delincuentes.