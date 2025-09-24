Encapuchados atacaron a los dueños de una casa

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
En medio de una ola de inseguridad que acecha a la región, un violento asalto conmocionó ayer por la mañana a una familia en La Plata, cuando tres delincuentes encapuchados y con guantes irrumpieron en su vivienda en la zona de 41 entre 138 y 139. El hecho se produjo alrededor de las 7:00, mientras los moradores dormían.
Los asaltantes forzaron el portón utilizando un destornillador y lograron ingresar al hogar. Una de las víctimas recibió un fuerte golpe en la cabeza con un palo de hockey mientras los intrusos, armados, exigían dinero y amenazaban con causar daño. La situación generó momentos de extrema violencia y tensión dentro de la casa.
Los agresores se movilizaban en un Volkswagen Polo Track gris oscuro, cuya patente real corresponde a un Renault Logan. Tanto el vehículo como las imágenes del accionar de los delincuentes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la cuadra, material que ya fue entregado a la Justicia y será clave para identificar a los responsables.
Tras cometer el robo, los sujetos escaparon con lo sustraído y hasta el momento no fueron detenidos. La denuncia fue formalizada y la causa quedó en manos de las autoridades, que trabajan para dar con los responsables del violento episodio. Vecinos de la zona expresaron su alarma por la violencia y la impunidad con la que actuaron los delincuentes.
