Un penitenciario está acusado de abusar de su hija

En las últimas horas se concretó la detención de un hombre de 34 años, agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusado de “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado”, por tratarse de un delito cometido contra una menor de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente.

Según pudo saber EL DIA, el caso se originó a fines de enero de este año, cuando la denunciante, de 65 años, se presentó en la Delegación de Abusos de La Plata relatando la situación que involucraba a su nieta, de 12 años, quien estaba bajo su guarda desde diciembre de 2021.

Según se detalló en la denuncia, la menor contó que la noche del 24 de enero se despertó en la casa de su padre al sentir que era tocada en su zona genital, encontrándose con la ropa interior baja. Al comentarle lo sucedido a su progenitor, este aparentemente no reaccionó, y continuó durmiendo.

Tras la denuncia inicial, se realizaron diversas diligencias judiciales, entre ellas el examen médico-legal a la menor y la recopilación de declaraciones de testigos. Estos elementos permitieron al Juzgado de Garantías interviniente evaluar la situación y, el 27 de agosto, emitir la orden de detención contra el imputado.

El operativo para materializar la medida se concretó mediante un grupo operativo que realizó una vigilancia encubierta en la zona donde se sospechaba podría encontrarse el acusado. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avaló lo actuado y dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes junto con el imputado en la primera audiencia judicial. La causa se encuentra bajo la intervención de la UFI 16 y del Juzgado de Garantías 6, con participación de la Defensa Judicial de La Plata.