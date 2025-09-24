Un penitenciario está acusado de abusar de su hija

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Se cayó el consumo en shoppings, supermercados y los mayoristas
Un sector del radicalismo pide por el Presupuesto bonaerense
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
El fin de semana, en el Centro Cultural Islas Malvinas, “Expo Luthería”
Anses sontinúa con el Pago de jubilaciones, pensiones y prestación por desempleo
Pide la reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Actividades Mujeres mayores, cine en la Central, Expo vivero y acrobacia
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En las últimas horas se concretó la detención de un hombre de 34 años, agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusado de “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado”, por tratarse de un delito cometido contra una menor de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Según pudo saber EL DIA, el caso se originó a fines de enero de este año, cuando la denunciante, de 65 años, se presentó en la Delegación de Abusos de La Plata relatando la situación que involucraba a su nieta, de 12 años, quien estaba bajo su guarda desde diciembre de 2021.
Según se detalló en la denuncia, la menor contó que la noche del 24 de enero se despertó en la casa de su padre al sentir que era tocada en su zona genital, encontrándose con la ropa interior baja. Al comentarle lo sucedido a su progenitor, este aparentemente no reaccionó, y continuó durmiendo.
Tras la denuncia inicial, se realizaron diversas diligencias judiciales, entre ellas el examen médico-legal a la menor y la recopilación de declaraciones de testigos. Estos elementos permitieron al Juzgado de Garantías interviniente evaluar la situación y, el 27 de agosto, emitir la orden de detención contra el imputado.
El operativo para materializar la medida se concretó mediante un grupo operativo que realizó una vigilancia encubierta en la zona donde se sospechaba podría encontrarse el acusado. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que avaló lo actuado y dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes junto con el imputado en la primera audiencia judicial. La causa se encuentra bajo la intervención de la UFI 16 y del Juzgado de Garantías 6, con participación de la Defensa Judicial de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Dramático robo a mano armada en una carnicería
LE PUEDE INTERESAR
Un menor de 15 años fue baleado en Melchor Romero: tiene antecedentes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí