Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Espectáculos |ADIÓS A UNA LEYENDA DE HOLLYWOOD

Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60

A los 87 años, falleció ayer “la novia de Italia”, la actriz que se convirtió en la musa morocha de Visconti y en la rubia de Fellini

Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60

Claudia cardinale en “8 1/2” de Federico Fellini

24 de Septiembre de 2025 | 04:34
Edición impresa

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 60, y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone, falleció ayer “a los 87 años junto a sus hijos” en Nemours, cerca de París, donde vivía.

Actriz sin haberlo deseado realmente, Claudia Cardinale fue uno de los rostros más cautivadores del cine en los años 60 y 70, una de los intérpretes preferidos de genios como Visconti o Fellini.

Italiana y nacionalizada francesa, pero nacida en La Goulette, cerca de Túnez, el 15 de abril de 1938 de una francesa y un siciliano, Claude Joséphine Rose hablaba francés, árabe y siciliano cuando comenzó a trabajar en el cine italiano.

A los 17 años un concurso de belleza que ganó sin siquiera ser candidata puso su vida patas arriba: “La italiana más bella de Túnez” ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

“Yo no quería dedicarme al cine. Era mi hermana la que quería. Pero insistieron tanto (...) que mi padre pasó”, confesó en France Inter.

Embarazada tras una violación a los 19 años, abandonó sus sueños de ser maestra y exploradora y se lanzó al cine, con prisa por ganarse la vida y ser independiente.

LE PUEDE INTERESAR

Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”

LE PUEDE INTERESAR

“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow

MADRE A ESCONDIDAS

A los 20 años “me convertí en la heroína de un cuento de hadas, el símbolo de un país cuyo idioma apenas hablaba”, escribió la morena actriz en su autobiografía “Mis estrellas”.

Pero en los inicios de su carrera doblando su voz, hasta la película “Fellini ocho y medio” (1963), en la que Federico Fellini le exige que hable en italiano.

Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la película de detectives “Italian Murder” y en la comedia de culto “Rufufú” (1958) con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

El productor Franco Cristaldi se convirtió en su mentor. Después de dar a luz a escondidas en Londres, convenció a la joven actriz para que confíe el niño a sus padres.

El niño, Patrick, será oficialmente su hermano menor hasta que ella revele la verdad siete años después.

Después de “La chica de la maleta” (1962), el público la bautizó “la novia de Italia”.

MORENA PARA VISCONTI, RUBIA PARA FELLINI

Tenía 22 años cuando Luchino Visconti le dio una oportunidad en “Rocco y sus hermanos” y repitieron su colaboración en el clásico “El Gatopardo” (1963) junto a Burt Lancaster y Alain Delon.

Al mismo tiempo filmó otra obra maestra, “Ocho y medio”.

“Visconti, detallista, meticuloso como en el teatro, me habló en francés y quería que yo fuera morena con el pelo largo”, recordó.

“Fellini, caótico y sin un guión, me hablaba en italiano y me quería rubia con pelo corto. Son las dos películas más importantes de mi vida”, declaró la actriz a Le Monde en 2017.

Hollywood la reclamaba, pero esta joven con voz ronca se niega a establecerse en la Meca del cine.

A pesar de todo, sedujo a los estadounidenses con “La pantera rosa” (1963) de Blake Edwards y luego con “El fabuloso mundo del circo” (1964) de Henry Hathaway, con la interpretación de la hija de Rita Hayworth.

Después de “Sandra” de Visconti, donde lució el vestido de novia de la madre del director, actuó como la heroína de “Sucedió una vez en el Oeste” de Sergio Leone (1968).

El napolitano Pasquale Squitieri, su compañero durante casi 30 años, su “único amor” y padre de su hija Claudia, la hizo rodar diez películas desde 1974 hasta 2011.

A lo largo de su carrera actuó en casi 150 películas, recibió el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 por “Claretta” de Pasquale Squitieri; el León de Oro en 1993 en Venecia y el Oso de Oro en 2002 en Berlín.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Últimas noticias de Espectáculos

Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental

Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”

“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow

Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
La Ciudad
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
Policiales
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla