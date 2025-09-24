Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía

Retrocede la venta de combustibles en agosto

Retrocede la venta de combustibles en agosto
24 de Septiembre de 2025 | 04:24
La venta de combustibles registró un aumento del 0,41% en agosto comparado con el mismo mes del año anterior, según informó el portal especializado Surtidores.

Sin embargo, en la comparación mensual cayó 2,86% con respecto a julio.

Los productos premium continúan liderando las ventas: 15,56% la nafta y 10% el gasoil G3, mientras que la nafta súper cayó 0,86% al igual que el diésel G2 (-9,29%).

Con respecto a las ventas por provincias, solamente ocho tuvieron incidencias interanuales positivas, siendo la primera Santiago del Estero (10,65%); seguida por la provincia de Buenos Aires y San Juan, 7,01% y 6,82% respectivamente.

El resto de las provincias que obtuvieron variaciones positivas fueron San Juan (6,82%), Formosa (3,38%), San Luis (1,95%), Chaco (1,94%), Salta (1,91%) y Catamarca (0,2%).

Entre las que más retrocedieron se destacan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por séptimo mes consecutivo con (-11,72%), Misiones (-10,56%) y Santa Cruz con (-6,52%).

Chubut (-6,42%), Jujuy (-5,41%), La Rioja (-5,39%), Mendoza (-3,09%), Tucumán (-2,64%), Neuquén (-2,53%), Córdoba (-2,23%), Río Negro (-2,23%), Corrientes (-1,63%), La Pampa (-1,44%), Santa Fe (-1,07%), Tierra del Fuego (-0,28%) y Entre Ríos (0,22%) completaron el resto de la lista.

 

