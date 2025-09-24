Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Duplicará su capacidad de drenaje

Alak y Katopodis, en la obra del Arroyo El Gato

Alak y Katopodis, en la obra del Arroyo El Gato

el intendente alak y el ministro provincial, ayer, en la recorrida/mlp

24 de Septiembre de 2025 | 04:26
El intendente, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrieron ayer la obra del puente que se ejecuta en avenida 520, sobre el Arroyo El Gato, en Tolosa, para duplicar la capacidad de drenaje y mejorar el acceso en esa zona.

“Este ensanche va a permitir que drenen mejor las aguas de la cuenca del Arroyo, que vienen desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y toda la zona Oeste de la Ciudad”, explicó Alak.

La consecuencia directa, siguió el jefe comunal, es que los barrios mencionados, que reúnen unos 250 mil habitantes, “no se inunden más”, dijo, al tiempo que Katopodis remarcó la importancia de “planificar y hacer infraestructura sostenible y resiliente”.

La nueva infraestructura se lleva adelante en una extensión total de 64 metros, construidos en cinco tramos de 12.80 metros cada uno. Además, se concretan tres carriles por mano de 3.65 metros y veredas peatonales de más de dos metros de ancho.

Realizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, la intervención forma parte de los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato - Etapa VI, que buscan adecuar la sección hidráulica del entubamiento existente por debajo de la avenida.

La avenida 520, por sobre se encuentra el puente en construcción, incorporó en los últimos meses un flujo clave de conectividad, al unir la ruta 2 y la 36 con la Ciudad, además de vincularla con el polo petroquímico de Ensenada y el Puerto, además de la Autopista y el acceso directo al Mercado Regional, por donde transitan unos 36 mil vehículos a diario en ambas manos.

De manera complementaria, AUBASA, el Municipio de La Plata, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) llevaron adelante tareas de urbanización y mejoras en la infraestructura del barrio El Mercadito emplazado en la zona.

 

