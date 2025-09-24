Un sector del radicalismo pide por el Presupuesto bonaerense

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Los bloques de diputados y senadores bonaerenses de la UCR+Cambio Federal recibieron ayer en la Legislatura a los diputados nacionales Karina Banfi y Nicolás Massot, quienes hicieron un detalle de los parámetros que maneja el Presupuesto nacional para el año próximo y reclamaron al gobernador, Axel Kicillof, el envío “urgente” del Presupuesto y Fiscal Impositiva provincial 2026.
El presidente del bloque, Diego Garciarena, dijo que “tras realizar una evaluación del panorama general del Presupuesto nacional, se puede inferir el impacto que tendrá en la Provincia”. E insistió en que Kicillof “está en condiciones de enviar el Proyecto bonaerense y la Ley Fiscal para iniciar su debate legislativo”.
En ese sentido, remarcó: “No hay argumentos para no comenzar a tratarlo. Queremos saber en qué van a invertir los recursos de los bonaerenses”.
Por su parte, Ariel Bordaisco, titular del bloque en la Cámara alta, pidió al Gobernador que “cumpla con la Constitución y envíe urgentemente a la Legislatura el Presupuesto 2026. Hemos tenido un gobierno bonaerense con muy poco diálogo sobre los temas que le importan a la Provincia de Buenos Aires”, y advirtió, “Kicillof busca mostrarse como una alternativa al gobierno de Milei y, sin embargo, tienen un parecido increíble, ambos evitan las leyes vinculadas al presupuesto, la falta de diálogo, la prepotencia, y el ocultar los problemas debajo de la alfombra”.
Días atrás el propio Kicillof se había referido a la necesidad de que la Legislatura sancione una ley de endeudamiento para la Provincia. Sin embargo, además de la oposición el peronismo apuesta a que después del 10 de diciembre la nueva composición de los bloques legislativos en ambas Cámaras se alineen con el Gobernador.
Con la actual composición, Kicillof está en minoría en los bloques del peronismo, al menos, en la distribución del poder anterior a su victoria electoral. En el Senado, su tropa es de tres legisladores (son 21 en total, con al menos 16 que responden a Cristina, una massista y un alfil de Juan Grabois); en Diputados, cuenta con 11 propios, contra 16 de Cristina y 10 del Frente Renovador.
