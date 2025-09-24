Se cayó el consumo en shoppings, supermercados y los mayoristas

El consumo mostró señales de alerta en julio. A diferencia del mes pasado, las ventas en los supermercados cayeron un 2,1%, mientras que en los mayoristas retrocedieron 0,8% y los centros de compras sufrieron una contracción más marcada, del 9,5%. Así lo indicaron los relevamientos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Si bien la medición mensual mostró bajas, el Índice de ventas totales a precios constantes en los supermercados marcó un aumento de 1% respecto a igual mes de 2024. De todas formas, el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,7% respecto al mes anterior.

Por su parte, las ventas totales a precios corrientes registradas en la Encuesta de Supermercados durante julio de 2025 fueron de $2.059.013 millones, lo que representa un incremento de 29,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Hubo sectores específicos que se destacaron por sus variaciones interanuales significativas. Según el informe, los grupos de artículos con mayores incrementos en las ventas a precios corrientes fueron: Carnes, con 60,9%; Alimentos preparados y rotisería, con 45,2%; Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 43,7%.

Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $323.534.829 miles, lo que representa el 15,7% de las ventas totales y muestra un aumento de 11,4% respecto a julio de 2024.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $586.788.933 miles, lo que representa el 28,5% de las ventas totales y una variación positiva de 27,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $902.903.886 miles, lo que representa el 43,9% de las ventas totales y una variación porcentual respecto a julio de 2024 de 31,1%.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $245.785.953 miles.