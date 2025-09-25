Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”

Maxi López y otros participantes de "MasterChef Celebrity" estuvieron en el noticiero "Buen Telefe" mostrando cómo se preparan para participar del reality. Emilia Attias, Esteban Mirol y el exfutbolsita Claudio “Turco” Husaín miraban atentos a las consultas que le hacían a Maxi López, por ser el exmarido de Wanda Nara, la conductora del programa.

“Acá me preguntan por la cucaracha si contás con ventaja o ayuda de la conductora”, le consultó la cronista, pero él esquivó la respuesta y miró a Husaín: “Me vino a visitar a Italia y estuvo en casa”. Después respondió: "Pero no corro con ventaja porque yo cocinaba ahí, por lo que ella puede ser un apoyo moral”.

Esteban Mirol intercedió y dijo a modo de broma: “Cuando vean un corte de cámara es que Wanda se puso a cocinar en lugar de Maxi”. “¿Wanda cocina?”, quiso saber la cronista y él dijo que sí: “Sí, ella cocina y nos ayudamos. El Turco dijo que yo era horrible, pero yo no dije que cocinaba bien, pero la actitud está”.

Días atrás, Wanda Nara publicó un chat donde mostró cómo hablaba de cocina con su ex. “Bolu..., estoy haciendo pan casero, nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, le contaba Maxi a Wanda, y ella respondía: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos están orgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.