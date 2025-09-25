Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”

Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”
25 de Septiembre de 2025 | 19:44

Escuchar esta nota

Maxi López y otros participantes de "MasterChef Celebrity" estuvieron en el noticiero "Buen Telefe" mostrando cómo se preparan para participar del reality. Emilia Attias, Esteban Mirol y el exfutbolsita Claudio “Turco” Husaín miraban atentos a las consultas que le hacían a Maxi López, por ser el exmarido de Wanda Nara, la conductora del programa. 

“Acá me preguntan por la cucaracha si contás con ventaja o ayuda de la conductora”, le consultó la cronista, pero él esquivó la respuesta y miró a Husaín: “Me vino a visitar a Italia y estuvo en casa”. Después respondió: "Pero no corro con ventaja porque yo cocinaba ahí, por lo que ella puede ser un apoyo moral”.

Esteban Mirol intercedió y dijo a modo de broma: “Cuando vean un corte de cámara es que Wanda se puso a cocinar en lugar de Maxi”. “¿Wanda cocina?”, quiso saber la cronista y él dijo que sí: “Sí, ella cocina y nos ayudamos. El Turco dijo que yo era horrible, pero yo no dije que cocinaba bien, pero la actitud está”. 

Días atrás, Wanda Nara publicó un chat donde mostró cómo hablaba de cocina con su ex. “Bolu..., estoy haciendo pan casero, nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, le contaba Maxi a Wanda, y ella respondía: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos están orgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Últimas noticias de Espectáculos

Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental

“Recién salgo de verlo”: el nuevo comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé

El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
La Ciudad
"Brazilian Day", reprogramado: los motivos y cuándo será la nueva fecha en Plaza Moreno
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Información General
No hubo acuerdo con el gremio La Fraternidad y los trenes seguirán circulando a baja velocidad
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
Deportes
Fotos y video.- Clima de Copa en La Plata: los hinchas aguardan el micro para el recibimiento histórico en Estudiantes - Flamengo
“Pase lo que pase”: La emotiva carta de un nene pincha a su papá, en la previa de Estudiantes - Flamengo
La Selección tiene confirmados sus rivales para los amistosos previos al Mundial 2026
Peligra el entrenamiento y la concentración de Gimnasia: hay conflicto por un reclamo de Utedyc
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Policiales
Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a La Plata
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
VIDEO. Triple femicidio de Florencio Varela: así es por dentro la casa del horror donde hallaron a Morena, Brenda y Lara
Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla