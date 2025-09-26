Etcheverry abandonó la gira asiática de tenis

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Tomás Etcheverry está regresando a nuestro país para recuperarse de la lesión que sufrió en el ATP 250 de Hangzhou, China, según informó el propio tenista platense a través de las distintas redes sociales.
Etcheverry sufrió la lesión muscular en la zona intercostal del sector izquierdo cuando estaba disputando el segundo set de uno de los partidos del certamen chino frente al francés Corentin Moutet.
El primer set había sido muy favorable para el platense, quien venía mostrando una gran recuperación tenística, después de una temporada en la que prevaleció la falta de buenos resultados en el circuito.
Ese parcial inicial terminó siendo para Etcheverry por 6-3. Aunque en el comienzo del segundo sintió una dolencia en la zona intercostal izquierda que mermó sus posibilidades. Por eso, y ante el dolor que sentía en cada movimiento, decidió retirarse del partido y del certamen, después de haber sido atendido por el médico del torneo, cuando el partido estaba 3-0 (0-30 en el game con el saque).
En tal sentido, Etcheverry se pierde el resto de la gira asiática: ATP 500 de Beijing y Masters 1000 de Shanghai, entre los principales certámenes. De acuerdo a como vaya la recuperación podría dirigirse al continente europeo para competir en los torneo de cancha cubierta de fin de temporada.
Aunque la principal idea de Etcheverry es estar diez puntos para ser parte del equipo argentino de Copa Davis, que disputará la Final 8 entre el 18 y el 23 de noviembre. Cabe recordar, que el conjunto nacional, capitaneado por Javier Frana, comenzará su participación frente a Alemania el jueves 20, a partir del mediodía de nuestro país.
Desde el 5 al 7 de diciembre se jugará la segunda edición de la Copa Desafío de la Ciudad de La Plata de tenis. En este caso además de los platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante se sumarán el marplatense Francisco Comesaña y el italoargentino Luciano Darderi.
La Copa desafió se jugará en la cancha de polvo de ladrillo del Club Universitario de La Plata, en Gonnet.
En principio se estarán midiendo los singles donde Etcheverry y Tirante se medirán con Comesaña y Darderi, respectivamente; mientras que después tendrá lugar el dobles.
Todo lo recaudado en dicho evento será donado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.
Tomás martín Etcheverry / IG
thiago Agustín tirante / ig
