En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"

Lejos quedó aquella época en donde los solteros iban incluso a los programas de televisión a buscar pareja para casarse. Cómo olvidarse del legendario Roberto Galán y su icónico programa Yo me quiero casar... ¿Y usted?. La realidad indica que, desde un tiempo a esta parte, son cada vez menos las personas que quieren contraer matrimonio y los platenses no le escapan a esa tendencia a la baja. Los datos actualizados del Registro Provincial de las Personas indican que en el 2025 hubo en la Ciudad menos casamientos que en los dos años anteriores, acentuándose así un fenómeno que se reproduce no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también a escala global. No obstante, hay en la Región un caso excepcional, Berisso, en donde se manifestó una mayor voluntad a vivir la aventura del "sí, quiero".

De acuerdo con los datos oficiales, en el año que acaba de finalizar se registraron en La Plata 2367 uniones matrimoniales. Esta cifra marca un descenso del 12 % en relación al 2024, cuando los "valientes" que se animaron a pasar por el altar fueron 2702. Sin embargo, en ese año también se había presentado una merma del 1,85 % respecto al 2023, período en el que dieron el "sí" un total de 2753 parejas.

Por otro lado, si bien en 2022 los registros civiles del partido de La Plata anotaron un pico de 3101 casamientos, este fenómeno se debió a la salida de la pandemia, puesto que en 2020 -cuando estalló el Covid 19- solo se inscribieron 717 uniones matrimoniales.

Perfil de los contrayentes

Otro dato a tener en cuenta es que, del total de los matrimonios contraídos en 2025, el 85 % corresponde a personas que se casan por primera vez. En tanto, un 12 % obedece a aquellos que, tras haberse divorciado, decidieron volver a intentarlo. En este desafío de apostar nuevamente al amor formalizado, las personas viudas ocupan el 3 % del total.

Aun con estas cifras a la baja, La Plata es la segunda ciudad de la provincia con más inscripciones, detrás de La Matanza. La siguen en el "top 5" Mar del Plata, Lomas de Zamora y Quilmes. En el interior bonaerense se destacaron Bahía Blanca (938), Junín (291), Necochea (279), Azul (163), Chivilcoy (130) y Bolívar (76).

El matrimonio igualitario en La Plata

En un contexto de transformaciones sociales, las estadísticas contemplan ineludiblemente las uniones por género. En La Plata, el matrimonio igualitario representó en 2025 el 3,7 % del total. Dentro del grupo el 1,3 % corresponde a uniones masculinas y el 2,4 % a vínculos femeninos. En relación al 2024, hubo un incremento porcentual, ya que aquel año representaron el 3,2 % del total .

Cabe aclarar que el matrimonio igualitario garantiza a los integrantes de la pareja los mismos derechos y obligaciones que el contrato establecido entre personas de diferente sexo.

La edad de los "valientes": ¿quiénes se casan más?

Si bien el dato no está discriminado por ciudad sino por distrito provincial, los números son contundentes. La franja etaria que más se volcó a la unión matrimonial desde 2020 a la actualidad es la de 30 a 39 años (182.647 personas), seguida del grupo de 20 a 29 años (143.333 personas, en su mayoría mujeres). El tercer rango corresponde a quienes tienen entre 40 y 49 años, con 105.372 registros.

Berisso, "kilómetro cero del matrimonio": municipios que se rebelan a la tendencia

A pesar de que en la mayoría de los 135 municipios bonaerenses hubo menos casamientos, 29 distritos marcaron una tendencia alcista. Uno de ellos es Berisso, vecino de La Plata. También ocurrió en 25 de Mayo, Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Castelli, Coronel Suárez, Daireaux, General Alvarado, General Las Heras, Viamonte, Villegas, Magdalena, Pellegrini, Presidente Perón, Punta Indio, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Vicente, Tandil, Tordillo, Tornquist y Villa Gesell.

Uniones convivenciales: a la par del matrimonio

Las uniones convivenciales -aquellas donde la pareja adquiere derechos y obligaciones por la situación de hecho de la convivencia- están casi a la par de las cifras del matrimonio. En 2025, hubo en La Plata 2075 inscripciones. No obstante, más allá de la paridad, en este caso la tendencia también es a la baja.

Se deduce así que el matrimonio como institución perdió terreno frente a la unión convivencial, pero que esta última también comenzó a caer. En consecuencia, pareciera que cada vez más gente le esquiva a la formalización de la convivencia en pareja.

Menos convivencia, menos natalidad

Esta situación, que podría traducirse en la falta de un proyecto de convivencia o familia estable, parece tener correlación con la caída de la natalidad. En 2025, los nacimientos en La Plata fueron 3622, marcando una caída abrupta frente a los 3919 de 2024, y mucho más pronunciada respecto a los 5354 registrados en 2020.

Diferencias entre matrimonio civil y unión convivencial

Antes de la reforma del Código Civil en 2015, la única forma de no requerir pruebas para acreditar una pareja era mediante el matrimonio. Con la reforma, la unión convivencial comenzó a garantizar casi todos los derechos.

La presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, Marina Mongiardino, explicó: “La diferencia más importante es el régimen patrimonial. En la unión convivencial se puede elegir entre patrimonios separados o conjuntos, mientras que en el matrimonio los bienes suelen pertenecer a la mitad a cada uno (salvo convención previa)”.

Además, señaló que en el matrimonio existe la posibilidad de pedir una compensación económica si la ruptura genera un desequilibrio financiero marcado para uno de los integrantes.

Fenómeno global

Lo que en Argentina se traduce en una caída del 12 % anual, a nivel global se manifiesta como un alejamiento sistémico de las estructuras legales de pareja. Según la ONU, las causas identificadas por sociólogos y demógrafos coinciden en varios puntos clave.

Por un lado, se contemplan nuevas formas de vinculación. Las "uniones de hecho" o convivencias sin registro estatal pasaron a ser una excepción a ser la norma en gran parte de Europa y en América del Sur.

Por otra parte, los expertos refieren a la postergación de la adultez. La edad promedio de matrimonio subió drásticamente. En la mayoría de los países desarrollados y en grandes urbes de la región, los jóvenes priorizan la estabilidad financiera y el desarrollo profesional antes que la formación de un hogar formal.

La independencia económica femenina aparece como otro factor de análisis. El acceso masivo de las mujeres al mercado laboral eliminó la necesidad histórica del matrimonio como mecanismo de seguridad económica y social.