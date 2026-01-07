El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Ya no quedan argentinos en ese certamen
Escuchar esta nota
El ATP 250 de Hong Kong se quedó sin presencia argentina tras la derrota del tenista platense Tomás Martín Etcheverry frente al italiano Lorenzo Musetti. El jugador oriundo de nuestra ciudad no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo por 6-7 (3), 6-2 y 6-4 ante el séptimo del ranking mundial y primer preclasificado, en un partido que se extendió durante dos horas y 42 minutos sobre cancha dura.
Etcheverry había comenzado con autoridad, quedándose con el primer set en un tie-break muy disputado tras más de una hora de juego. Sin embargo, la jerarquía y mayor regularidad de Musetti comenzaron a marcar diferencias en el segundo parcial, donde el italiano ajustó su juego y emparejó el marcador con un claro 6-2.
En el set decisivo, el platense intentó sostenerse desde la agresividad, pero Musetti aprovechó mejor sus oportunidades y terminó sellando la remontada por 6-4. De esta manera, el italiano amplió su dominio en el historial entre ambos, con tres triunfos en igual cantidad de enfrentamientos, y avanzó a los cuartos de final del certamen asiático.
La eliminación de Etcheverry significó el cierre definitivo de la participación nacional en Hong Kong. En rondas previas, Mariano Navone había caído ante el local Coleman Wong, mientras que Francisco Comesaña fue eliminado por el chino Juncheng Shang.
Con este resultado, Musetti se metió entre los ocho mejores y se medirá en la próxima instancia ante el propio Wong, que sorprendió al canadiense Gabriel Diallo. Además, el portugués Nuno Borges avanzó tras vencer a Marin Cilic, y enfrentará al ruso Andrey Rublev, que superó al chino Yibing Wu por 3-6, 6-2 y 6-1.
Estos fueron todos los resultados de la jornada en el ATP 250 de Hong Kong:
Lorenzo Musetti derrotó a Tomás Martín Etcheverry por 6-7 (3), 6-2 y 6-4
Coleman Wong derrotó a Gabriel Diallo por 1-6, 7-5 y 7-5
Nuno Borges venció a Marin Cilic por 7-5 y 6-3
Andrey Rublev venció a Yibing Wu por 3-6, 6-2 y 6-1.
