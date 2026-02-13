¿Rusia usa a Epstein?: la “operación” contra Ucrania

Cuentas prorrusas en redes sociales están utilizando los “archivos Epstein” para propagar información falsa sobre Ucrania / IA

La reciente difusión de miles de páginas de documentos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein no solo volvió a sacudir a la élite política y empresarial internacional.

También abrió un nuevo frente en la guerra informativa en torno a Ucrania. Investigaciones de la agencia francesa de noticias AFP y un informe del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), con sede en Londres, advierten que cuentas en redes sociales favorables al Kremlin están utilizando los llamados “archivos Epstein” para propagar acusaciones infundadas contra Kiev y desacreditar a dirigentes occidentales.

Los documentos, publicados el 30 de enero, forman parte de causas judiciales relacionadas con el financista estadounidense, acusado de liderar una red de explotación sexual y que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Entre los nombres mencionados figuran políticos, empresarios y celebridades que tuvieron algún tipo de vínculo con él.

UCRANIA, UN “CENTRO DE TRATA”

En ese contexto de alto impacto mediático, perfiles alineados con Moscú comenzaron a instalar la narrativa de que los archivos demostrarían que Ucrania era un centro global de trata de menores.

Algunas publicaciones incluso sostienen que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría intentado “rescatar” a niños ucranianos de una red vinculada a Epstein.

Un mensaje en la red X que superó los tres millones de visualizaciones afirmaba que los documentos “confirman” que Rusia no secuestró menores, sino que los evacuó para protegerlos de la explotación sexual. Según el ISD, tras la última oleada de publicaciones de los expedientes se registraron más de 15.000 posteos en apenas dos días impulsando versiones similares.

El trasfondo es especialmente sensible. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el gobierno de Kiev sostiene que cerca de 20.000 niños fueron deportados o desplazados por la fuerza hacia territorio ruso o zonas ocupadas. Moscú rechaza esa acusación y asegura que se trató de evacuaciones para protegerlos de los combates. En 2023, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por la presunta “deportación ilegal” de menores ucranianos, un hecho que el Kremlin califica de infundado.

Para los autores del informe del ISD, aunque no hay pruebas de una coordinación directa del gobierno ruso detrás de cada publicación, la campaña “sirve a sus intereses”. Liana Sendetska señala que la estrategia apunta a aprovechar la confusión generada por la masiva cantidad de documentos. Olga Tokariuk lo resume como un intento de “saturar el espacio informativo” para ver qué narrativa logra instalarse.

Andriy Kovalenko, director del Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, sostiene que Rusia está explotando el alto perfil del caso Epstein como herramienta para desacreditar a Ucrania y erosionar la confianza en líderes occidentales.

Estrategia para CONFUNDIR

Según explica, una táctica frecuente consiste en imitar el diseño y los logotipos de medios reconocidos, como Reuters o The Washington Post, para difundir noticias falsas con apariencia de legitimidad. En un entorno de sobrecarga informativa, dice, la desinformación viral prospera porque muchos usuarios no verifican el origen ni el contexto del material.

Kovalenko afirma que una de las principales líneas de manipulación es acusar a Ucrania de tráfico de menores, con el objetivo de desviar la atención sobre las denuncias de deportaciones forzadas y socavar los esfuerzos internacionales para repatriar a los niños. También advierte que varios países europeos aún no dimensionan plenamente la magnitud de esta guerra en el terreno digital.

Mientras los archivos de Epstein continúan generando titulares en todo el mundo, expertos en desinformación alertan que el caso se ha convertido en una nueva pieza dentro de una estrategia más amplia: aprovechar crisis y escándalos globales para sembrar dudas, dividir opiniones y reconfigurar el relato en torno a la guerra en Ucrania.