El Mundo |EL GIGANTE ASIÁTICO MOSTRÓ LOS DIENTES

El poderío militar chino: desfile con armas de alta gama

El presidente XI, acompañado de sus pares Putin y Kim, lideró un espectáculo militar imponente en Beijing por los 80 años del fin de la II Guerra. “Somos imparables”, dijo

Misiles hipersónicos antibuque y J-17, en el desfile militar celebrado frente a la puerta de Tiananmén / AP

4 de Septiembre de 2025 | 02:56
Los dirigentes norcoreano, Kim Jong Un, y ruso, Vladimir Putin, acompañaron a Xi Jinping en un gran desfile militar celebrado ayer en Beijing, que puso fin a una semana de grandilocuentes declaraciones diplomáticas del presidente chino y sus aliados contra Occidente.

En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmen, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda. Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es “imparable”, aunque no hizo referencias explícitas a EE UU o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas. Durante los 90 minutos que duró el desfile China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

Los nuevos misiles nucleares intercontinentales DF-5C, con un alcance de 20.000 kilómetros, ocuparon un lugar destacado entre el armamento expuesto. Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles “Dong Feng” de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.

El Global Times, un diario nacionalista, afirmó que el DF-5C es capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra. “Se encuentra en estado de alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo”, afirmó.

Los mandatarios Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) y Kim Jong Un (Norcorea), en Beijing / AP

El desfile contó además con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones. El primero es “presumiblemente un modelo de reconocimiento”, según el analista de defensa Alex Luck. “El segundo era más misterioso, pero se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación”, comentó el experto.

Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes” (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.

También se pasearon por Tiananmen cuatro nuevos misiles antibuque hipersónicos, de varios metros de longitud y montados en la parte trasera de vehículos.

Antes del desfile, causó gran revuelo una potente arma que una cuenta en la red social X vinculada al ejército chino promocionó como “el sistema de defensa aérea láser más potente del mundo”.

El pase de revista militar transcurrió bajo la mirada de una decena de líderes mundiales, incluido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

El evento, cuidadosamente coreografiado, provocó la respuesta del presidente Donald Trump, quien acusó a los líderes chino, ruso y norcoreano de conspirar contra EE UU. “Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió en su plataforma Truth Social.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea afirmó que la presencia de los dirigentes ruso y norcoreano junto a Xi es un “desafío directo al orden internacional”.

“Se está gestando un nuevo orden mundial”, declaró Kaja Kallas a la prensa en Bruselas.

Putin prometió continuar la guerra en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz, en un momento en que las iniciativas diplomáticas de Trump parecen estancadas. “Veamos cómo evoluciona la situación. Si no, tendremos que resolver todas nuestras tareas por la vía militar”, declaró el mandatario ruso en Beijing.

Aliados
Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un se reunieron para iniciar conversaciones bilaterales en Beijing. Putin elogió la valentía de los soldados norcoreanos que lucharon junto a tropas de Moscú para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk.

 

