El poderío militar chino: desfile con armas de alta gama

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente XI, acompañado de sus pares Putin y Kim, lideró un espectáculo militar imponente en Beijing por los 80 años del fin de la II Guerra. “Somos imparables”, dijo
Los dirigentes norcoreano, Kim Jong Un, y ruso, Vladimir Putin, acompañaron a Xi Jinping en un gran desfile militar celebrado ayer en Beijing, que puso fin a una semana de grandilocuentes declaraciones diplomáticas del presidente chino y sus aliados contra Occidente.
En unas escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de ambos líderes y charló con ellos mientras caminaban por una alfombra roja en la céntrica Plaza de Tiananmen, con Putin a su derecha y Kim a su izquierda. Al inicio del desfile, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es “imparable”, aunque no hizo referencias explícitas a EE UU o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.
Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemoró el 80º del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas. Durante los 90 minutos que duró el desfile China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.
Los nuevos misiles nucleares intercontinentales DF-5C, con un alcance de 20.000 kilómetros, ocuparon un lugar destacado entre el armamento expuesto. Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles “Dong Feng” de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.
El Global Times, un diario nacionalista, afirmó que el DF-5C es capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra. “Se encuentra en estado de alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
Desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa a EE UU
LE PUEDE INTERESAR
EE UU cambia la estrategia en la lucha contra el narcotráfico
Los mandatarios Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) y Kim Jong Un (Norcorea), en Beijing / AP
El desfile contó además con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones. El primero es “presumiblemente un modelo de reconocimiento”, según el analista de defensa Alex Luck. “El segundo era más misterioso, pero se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación”, comentó el experto.
Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes” (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.
También se pasearon por Tiananmen cuatro nuevos misiles antibuque hipersónicos, de varios metros de longitud y montados en la parte trasera de vehículos.
Antes del desfile, causó gran revuelo una potente arma que una cuenta en la red social X vinculada al ejército chino promocionó como “el sistema de defensa aérea láser más potente del mundo”.
El pase de revista militar transcurrió bajo la mirada de una decena de líderes mundiales, incluido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
El evento, cuidadosamente coreografiado, provocó la respuesta del presidente Donald Trump, quien acusó a los líderes chino, ruso y norcoreano de conspirar contra EE UU. “Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió en su plataforma Truth Social.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea afirmó que la presencia de los dirigentes ruso y norcoreano junto a Xi es un “desafío directo al orden internacional”.
“Se está gestando un nuevo orden mundial”, declaró Kaja Kallas a la prensa en Bruselas.
Putin prometió continuar la guerra en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz, en un momento en que las iniciativas diplomáticas de Trump parecen estancadas. “Veamos cómo evoluciona la situación. Si no, tendremos que resolver todas nuestras tareas por la vía militar”, declaró el mandatario ruso en Beijing.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí