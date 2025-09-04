Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

La UE define sobre el acuerdo con el Mercosur

La UE define sobre el acuerdo con el Mercosur

Adrien de Calan

4 de Septiembre de 2025 | 04:04
Edición impresa

La Comisión Europea puso en marcha el proceso de ratificación del acuerdo comercial con los países del Mercosur, que enfrenta la reticencia de Francia y tendrá que ser aprobado por los 27 países del bloque y el Parlamento Europeo. El ejecutivo europeo validó el acuerdo comercial con el bloque sudamericano y prometió garantías “sólidas” para proteger el sector agrícola, muy crítico con el pacto.

La adopción por parte de los comisarios europeos es el primer paso antes de someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses. Según una fuente europea, Bruselas quiere actuar con rapidez y espera alcanzar un acuerdo con los Veintisiete antes de que termine 2025, mientras el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ocupe la presidencia rotatoria del Mercosur.

Este acuerdo debe permitir entre otros que la Unión Europea exporte más automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja latinoamericanos, con el riesgo de debilitar algunos sectores agrícolas europeos.

Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes, con ventajas significativas para los consumidores y las empresas” de ambos continentes. Sin embargo, desde que concluyeron las negociaciones en diciembre, los sindicatos de agricultores europeos se han mostrado muy críticos.

“La lucha continúa”, advirtió el lunes el principal sindicato agrícola francés (FNSEA), en un llamamiento al presidente Emmanuel Macron.

LE PUEDE INTERESAR

El sector turístico propone para 2026 cuatro nuevos feriados

LE PUEDE INTERESAR

No llegó aún el efecto positivo de la salida del cepo

Francia ha reiterado desde hace años su oposición a ese proyecto de tratado, que considera una amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles, al tiempo que reclama medidas suplementarias de protección.

El proceso de ratificación coincide con la tormenta política en Francia, donde el gobierno podría caer el lunes si el primer ministro, François Bayrou, no supera una moción de confianza.

Para tranquilizar al gobierno francés, Bruselas tiene previsto completar el acuerdo con un “texto jurídico” que refuerce las medidas de salvaguardia para “los productos europeos sensibles”, un gesto que fue bien recibido por París.

Francia aseguró el miércoles que la Comisión “escuchó las reservas” de París pero advirtió que ahora analizarán que sus reclamos están bien incluidos y que sean jurídicamente viables.

Tras este gesto, la Comisión insta a los 27 a que aprueben “rápidamente” este acuerdo. “No hay motivo para esperar”, afirmó un alto funcionario europeo.

Pero en Francia, tanto la oposición de extrema derecha como la patronal del sector bovino denunciaron una “traición” si el gobierno acepta el acuerdo, mientras que la izquierda radical llamó a una “movilización general” contra el tratado.

El acuerdo con el Mercosur cuenta con numerosos partidarios en Europa, como Alemania, que busca nuevos mercados para sus empresas, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles a los productos europeos que entran en Estados Unidos.

Este acuerdo es una “excelente oportunidad” para la competitividad europea, se felicitó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Según Bruselas, el acuerdo con el Mercosur permitiría a los exportadores europeos ahorrar más de 4.000 millones de euros (4.600 millones de dólares) en aranceles al año en Latinoamérica.

El acuerdo tiene dos partes, una política y otra comercial, y Francia no puede bloquear únicamente la parte comercial.

Si quisiera bloquear la ratificación, debería reunir una “minoría de bloqueo”, es decir, al menos cuatro Estados que representen como mínimo un 35% de la población de la Unión Europea. (AFP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

El último baile: la Selección de Messi, en acción

Insultos, choques, corridas y un notero herido

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

La reacción de operadores y bancos

Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”
Últimas noticias de Opinión

Los clubes de la Región, indefensos ante una implacable ola de robos

Macri, el hombre que calla

El sector turístico propone para 2026 cuatro nuevos feriados

No llegó aún el efecto positivo de la salida del cepo
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Deportes
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla