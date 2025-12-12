Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Punto de vista

Ordenamiento territorial y el dilema entre el “modelo deseado” y el “posible”

Ordenamiento territorial y el dilema entre el "modelo deseado" y el "posible"

Gustavo Páez

12 de Diciembre de 2025 | 03:04
Edición impresa

Decano FAU UNLP

Al inicio de la actual Gestión Municipal, el gobierno de esta Ciudad consideró relevante conformar el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) celebró esta iniciativa y, mediante su Consejo Directivo, se comprometió a colaborar con su capacidad instalada a disposición tanto del Ejecutivo Municipal como el Concejo Deliberante.

Transcurridos casi dos años de aquella convocatoria inicial, nos encontramos ante la sanción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y su Código sin haber participado de sus lineamientos preliminares. Nuestro conocimiento del proyecto aprobado en el Concejo Deliberante se limita a síntesis explicativas o a lo escuchado durante la sesión de tratamiento, la cual, por cierto, expuso múltiples interrogantes por parte de los propios concejales que, no obstante, apoyaron la iniciativa con su voto.

Interesa destacar algunos de los temas más relevantes que, parcialmente, se conocen. Quizás el punto central se relaciona con la definición de un “modelo deseado” de la Ciudad en perspectiva al año 2082, fecha paradigmática que conmemora el bicentenario de la fundación, originalmente concebida bajo una planificación rigurosa.

Aquí emerge el primer y principal desafío de un plan urbano contemporáneo. Si en 1882 la Ciudad fue pensada sobre un territorio sin ocupación previa, hoy esa situación es radicalmente distinta tras más de 140 años de intervención y consolidación. Por ende, el “modelo deseado” debe necesariamente contemplar lo existente y requiere de un pensamiento, articulación y debate profundo para devenir en un “modelo posible”, que supere la mera aspiración teórica.

Tanto en ámbitos políticos como académicos, se menciona sistemáticamente el carácter regional de la Ciudad y su necesaria articulación con partidos lindantes como Ensenada y Berisso. Esta situación aún no es tomada como un dato de proyecto, así como tampoco lo son las necesidades del Puerto La Plata en el desarrollo futuro, o el impacto del actual aeropuerto en la Región, incluso el necesario análisis de la estación ferroautomotor como opción de mejoramiento de los sistemas de transporte masivo.

Asimismo, la complejidad de un plan a largo plazo resulta difícil de comprender sin datos concretos sobre un sistema público de transporte moderno y eficiente. Un sistema que articule posibles centralidades y genere condiciones eficientes de movilidad para mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes.

La estructura de la Ciudad cuenta, en su ideación original, con una trama de diagonales y espacios públicos (plazas y parques) en correspondencia con avenidas. Esta concepción, que define el casco fundacional y que actualmente concentra la mayoría de los servicios, posee características espaciales que deberían ponderarse al momento de regular alturas y densificar la ciudad, evitando criterios generalizados.

Una realidad: las carencias estructurales

Los 143 años de historia de la ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires nos encuentran con una realidad insoslayable: aproximadamente el 65% de su ocupación carece de servicio sanitario de cloacas. Este tipo de situaciones son tan relevantes como prioritarias y deben considerarse desde una mirada de sostenibilidad real hacia la mejora del hábitat y las condiciones ambientales. Un plan proyectado a 60 años no puede obviar estas carencias estructurales.

Otro tema crucial en la vida contemporánea son los nuevos modos de habitar, presentes en grandes ciudades del mundo. Estos requieren viviendas con capacidad flexible de ocupación, más allá de la familia tipo. Esto genera un nuevo interrogante: ¿cuál es la motivación para que el plan, más allá de definir la ocupación del suelo y la capacidad máxima, intente regular incluso la manera de utilizar cada vivienda, sus características internas y dimensiones? Estos principales interrogantes sintetizados se agrupan en:

* Perseguir un modelo ya no posible: por ejemplo, en la definición de áreas como Reserva Urbana en lugares ya ocupados como la toma conocida como “planeadores” en Los Hornos.

* Alturas límite generalizadas: la aplicación de límites sin atender particularidades ni las características espaciales en grandes espacios verdes.

* Contradicción con las infraestructuras: su falta se contradice con la posibilidad de capitalizar las infraestructuras existentes (de servicios, espacios verdes, equipamientos) reduciendo la densidad de ocupación proyectada a 47 años por debajo de la densidad actualmente admitida.

* Estandarización habitacional: la necesidad de repensar la vivienda multifamiliar con respuestas a las diversas características sociales, económicas y culturales de sus habitantes.

Todo lo anterior indica que se podrían estar generando interferencias en las distintas escalas del Territorio y de la Ciudad. Podríamos encontrar dificultades de implementación a nivel territorial, edilicio, de equipamientos y hasta en la vivienda. Desde el territorio hasta la habitación son desafíos complejos e interdisciplinarios, que requieren mayor atención, debate y un consenso más amplio, máxime cuando se proyectan a casi 60 años.

Todo agotado: no quedan más populares para la tribuna general del Pincha en Santiago
