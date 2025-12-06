Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo en EL DIA | Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto

Opinión |Panorama bonaerense

Axel Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

Axel Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

6 de Diciembre de 2025 | 20:39

Escuchar esta nota


Axel Kicillof debió ceder, quizás, más de lo que en principio estaba dispuesto. Tuvo que repartir cargos y dejar en manos de la Legislatura parte de la decisión sobre recursos que llegarán el año que viene a los municipios. Todo, en pos de obtener la llave que le permitirá, al menos en los términos de poder financiar su gestión, una larga bocanada de oxígeno que le alcanzará hasta 2027, cuando finalice su mandato y busque posicionarse como candidato presidencial.

El permiso para salir a tomar deuda por 3.685 millones de dólares era objeto de obsesión oficial. Un insumo básico del que Kicillof careció el año pasado y que lo obligó a atender el pago a bonistas con recursos de la propia administración. Ahora tendrá autorización para refinanciar obligaciones pero deberá que contar con la anuencia de la Casa Rosada. Es el ministerio de Economía el que autoriza la emisión, un trámite que ya lograron sortear varias provincias, incluso, la propia Buenos Aires.

En ese laberinto entró en escena la puja política con el gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada dijo que pondrá la lupa sobre lo que solicite Kicillof y que sólo autorizará toma de deuda para cancelar otra existente. El revuelo fue inmediato. Kicillof reclamó celeridad y el ministro Luis Caputo salió a poner condiciones porque la Provincia no estaría encuadrada en los parámetros de la ley de Responsabilidad Fiscal que exige equilibrio en las cuentas.

En la Gobernación niegan ese supuesto incumplimiento. “Esa norma establece que para lograr autorización los servicios de deuda deben ser menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios. Y hoy este ratio asciende a algo más del 7%”, retrucan. 

Puede que exista en esos cruces una buena dosis de pirotecnia. En los días previos a que la Legislatura aprobara el endeudamiento, pasó por debajo del radar un permiso nacional para que Kicillof salga a financiarse por un remanente de autorización que le había quedado de 2023. Incluso, se dice, fue firmado por Caputo y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

Las especulaciones, abundan. Más allá de los cruces ya clásicos entre el Gobernador y Javier Milei, en la Provincia descartan que la Casa Rosada termine empujando a eventual default al principal distrito del país negándole el permiso para cancelar obligaciones. Sería una decisión, especulan, de la que tampoco saldría indemne la administración libertaria, embarcada en su propio proyecto de volver a los mercados.

El calor dijo presente y deberían adoptarse medidas de prevención

Belén, Paola y una deuda pendiente: cuando las emergencias obstétricas se convierten en delitos

Kicillof vivió todo el desenlace legislativo como una victoria política. Pero en el medio, debió tragar salida, volver a sufrir el destrato de La Cámpora y sucumbir, una vez más, en la idea de entronizar a un hombre de su riñón en la presidencia de la Cámara de Diputados.

Hay quienes cuentan algunas anécdotas de lo que ocurrió por demás reveladoras. Los negociadores del Gobernador, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, vivieron en carne propia el desgaste de una pelea política con el kirchnerismo que ya no tiene retorno. Incluso, se dice, que para cerrar algunos acuerdos tuvieron que poner en altavoz el teléfono para que la palabra de que Kicillof terminara validando el cierre.

Pese a todo, en al gobierno provincial se asegura que no habrá cambios en el gabinete. Camporistas y massistas seguirán manteniendo sus ministerios en una convivencia cruzada por desconfianzas y zancadillas.

El trámite legislativo también dejó tela para cortar en la oposición. Una de las comidillas fue la votación dividida entre los nuevos socios del PRO y La Libertad Avanza. El partido amarillo votó la ampliación de cargos en el Banco Provincia demonizada por los libertarios. No sólo eso: colocó a dos representantes en el directorio producto del acuerdo interno entre Jorge Macri y Cristian Ritondo. ¿A espaldas de Diego Santilli?

El ministro, de alguna forma, tampoco se quedó afuera: su pariente y hombre de confianza, Agustín Forchieri, terminó desembarcando en una de las vicepresidencias de la Cámara baja.
Funcionó, en ese desenlace, una lógica que impera desde hace años en la Legislatura: los acuerdos políticos que exceden, incluso, las alianzas como las que sellaron los mileístas con el PRO. 

Los propios libertarios debieron, hacia adentro, deponer las armas. El karinista Sebastián Pareja desistió de seguir empujando el desplazamiento del presidente del bloque de diputados, el caputista Agustín Romo. Parece una tregua precaria de duración incierta.

Otra perlita que dejó el toma y daca legislativo. Los radicales que responden a Maximiliano Abad y a Martín Lousteau se repartieron los cargos en diversos organismos que le tocaron al partido centenario. Y dejaron afuera los intentos del presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández, de colar a alguno de los suyos.

