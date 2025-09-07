Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Aranceles de trump

Se detiene el tráfico postal hacia Estados Unidos

Se detiene el tráfico postal hacia Estados Unidos
7 de Septiembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó en más del 80% tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington y 88 operadores en todo el mundo han suspendido total o parcialmente sus envíos a este país, afirmó la Unión Postal Universal (UPU). Según la UPU, los envíos hacia Estados Unidos se detuvieron “casi por completo”, después de la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses el pasado 29 de agosto.

En principio, la eliminación de la exención fiscal a los paquetes pequeños (con un valor igual o inferior a US$800) que entran a EEUU iba dirigida a China y a Hong Kong, en el marco de la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra los gigantes del comercio en línea Shein y Temu, pero luego se extendió a todos los países. Entre ellos, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Italia y Japón, suspendieron sus envíos a EE UU porque no tuvieron tiempo para prepararse para cumplir con las nuevas reglas que les obligaban a cobrar los derechos aduaneros por anticipado a sus clientes y transferirlos a las autoridades norteamericanas.

Un total de “88 operadores postales informaron a la UPU que han suspendido algunos o todos los servicios postales hacia Estados Unidos hasta que se implemente una solución”, afirmó la entidad.

El presidente del organismo, Masahiko Metoki, dijo que la UPU trabajó en el “desarrollo rápido de una nueva solución técnica que permitirá reanudar el envío de correo hacia Estados Unidos”, que consiste en una calculadora que se integra en los sistemas informáticos de los operadores postales para calcular y cobrarles los aranceles a los clientes en el origen.

Con sede en la capital suiza, Berna, la UPU fue establecida en 1874 y cuenta con 192 estados miembros. Establece las reglas para los intercambios de correo internacional y hace recomendaciones para mejorar los servicios.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

