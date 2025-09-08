El Granate y el Bicho van por un lugar en las semis

Argentinos Juniros y Lanús se ven las caras esta noche desde las 21.10, por los cuartos de final de Copa Argentina. El cruce se disputará en el Cilindro de Avellaneda, y contará con el arbitraje del colegiado Darío Herrera.

En este sentido, uno de los dos equipos accederá a las semifinales de la competencia federal, donde el ganador se enfrentará al triunfador del cruce entre Newell’s y Belgrano.

Por su parte, el Bichito colorado de La Paternal, viene de dejar en el camino al Tiburón marplatense, tras derrotarlo 2-1 en el tiempo reglamentario. A su vez, los dirigidos por Nicolás Diez, vienen de un duro golpe ante Independiente Rivadavia en Mendoza, donde cayeron 2-1, y perdieron la posibilidad momentánea de acceder a la zona de los 8 mejores equipos de cada zona. En cuanto a lo futbolístico, el DT tira toda la carne al asador.

Del otro lado, está el Granate que en la instancia anterior, dejó afuera a Huracán, tras derrotarlo por 2-0 Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Además, los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de ser vapuleados 3-0 por Vélez en el campeonato local, pero los ánimos no son negativos ni muchos menos, ya que sigue en camino en la Copa Sudamericana, en donde se enfrentará a Fluminense por los octavos de final. Teniendo en cuenta este factor, el entrenador de Lanús resguardaría algunos futbolistas.