Las perlitas de la elección

La jornada en la provincia de Buenos Aires dejó diferentes postales. Desde imágenes de un bombero que llegó a votar con el autobomba al sufragio de Esteban Bullrich. También se vieron chicanas a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en Vicente López y largas colas por la tardanza en la formación de mesas