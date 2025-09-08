El armado regional resistió en San Nicolás al triunfo peronista

La Segunda Sección, que agrupa a 15 municipios del noreste provincial como Pergamino, San Nicolás y Zárate y que ponía en juego 11 bancas de diputados, terminó por ser un bastión más en el amplio triunfo del peronismo. También hubo triunfos resonantes a nivel local, como el caso de San Nicolás, donde el intendente Santiago Passaglia se ratificó con un armado propio que busca trascender los límites del distrito.

La región concentra el 5% del padrón total de la Provincia, con 661.721 electores. Se eligió allí once diputados provinciales. Para quedarse con legisladores provinciales hay que llegar a un mínimo de 9,09%.

En el global, Fuerza Patria se impuso con un porcentaje cercano al 35,5% y obtuvo 4 diputados. Superó por más de 5 puntos a su principal competidor, la Alianza La Libertad Avanza, que obtuvo un 29,8% de los votos y 4 diputados. Apareció en el escenario Hechos: la fuerza que emergió con propulsión de San Nicolás se quedó con el 23,9% de los votos y 3 legisladores.

Este resultado le permitió a la lista encabezada por el intendente en uso de licencia Diego Nanni consolidar una mayoría significativa en la región.

El triunfo de Fuerza Patria en esta sección se enmarca en un contexto más amplio de victoria para el oficialismo a nivel provincial.

La elección en la segunda sección electoral no fue una simple renovación de bancas. Fue una pieza clave en la reconfiguración del tablero político bonaerense, que ayer se tiñó de peronismo y dejó a la vista el poder territorial de un gobernador que, con los resultados a la vista, se afianza de cara a los próximos desafíos.

La Segunda es una sección de perfil agroindustrial cuya cabecera es San Nicolás, donde se concentra casi el 20% del padrón. Los jefes territoriales son los hermanos Passaglia, quienes presentan un frente propio.

La alianza que lleva a la cabeza a Manuel Passaglia (exint1endente de San Nicolás) podría ser interpretada como una piedra en el zapato del armado del Gobierno Nacional, ya que integra dirigencia con base territorial exJuntos por el Cambio. Ambos buscaron votos en la misma franja del electorado.

Eso se extremó hasta en el análisis cromático de las boletas. Passaglia cerró la campaña con la “Pantera Rosa” en el acto, tal como ocurrió en La Plata con el espacio Somos.

Incluso, Passaglia se mueve también por fuera de su distrito y consiguió un acuerdo con Javier Martínez, intendente de Pergamino, a quien se ubica cerca de Daniel Angelici.

El intendente de Pergamino, se sumó a esta opción desde el segundo partido en caudal de votos, pero corrió distinta suerte. Cayó en los dos tramos de la boleta con Fuerza Patria, que obtuvo así un triunfo en la zona núcleo de la producción agrícola argentina.

Su colega del distrito de Rojas, Román Bouvier, tuvo resultado dispar. Le ganó a La Libertad Avanza (48% a 41%), en el tramo de concejales, pero cedió en el de diputados (32 a 29).

A su vez, el pacto libertario-Pro cuenta con el intendente Marcelo Matzkin, de Zárate. Natalia Blanco, que responde a Cristian Ritondo, va en el primer lugar de la lista. A diferencia de otros puntos de la Provincia, como por ejemplo Bahía Blanca, donde esa unión retomó control territorial, en Zárate no alcanzó, ya que Fuerza patria se impuso en los dos tramos de la boleta.

Y en esta sección electoral el peronismo cuenta con ocho intendentes, con Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, al tope de la lista. El jefe comunal se sumó a la lista de los ganadores del oficialismo Provincial en la Región, con triunfos en los tramos de concejales y legisladores por un margen de entre 7 y 8 puntos porcentuales.