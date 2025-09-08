Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Somos no se afianzó como una alternativa al kirchnerismo y los libertarios

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

Las expectativas del centro político ahora están puestas en octubre, en la lista de los gobernadores de Provincias Unidas

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
8 de Septiembre de 2025 | 04:03
Edición impresa

La fuerte polarización de las elecciones legislativas bonaerenses de ayer, impidió que un espacio como Somos (integrado por el radicalismo, la coalición cívica y otras fuerzas provinciales) pudieran instalarse como una tercera fuerza que le dispute poder al peronismo y a los libertarios.

Pero las elecciones legislativas nacionales a realizarse el 26 de octubre próximo, si pueden sentar las bases para que cuaje un nuevo espacio político con anclaje nacional, como Provincias Unidas, donde confluyen varios gobernadores con ideas políticas de centro.

Justamente ayer, los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, del espacio Provincias Unidas, advirtieron sobre un “claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender”, al referirse al revés que La Libertad Avanza (LLA) sufrió en las elecciones bonaerenses.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado.

“Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron.

Llaryora agregó: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

LE PUEDE INTERESAR

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo

Y señaló que las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

En tanto, Pullaro enfatizó que “la gente no quiere más gritos, quiere hechos” y que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”.

Torres, por su parte, consideró que la ciudadanía “le exige al Gobierno Nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó el chubutense.

Octubre está cerca

En la Provincia la lista impulsada por el ex gobernador Juan Schiaretti está encabezada por Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. En cuarto lugar figura la radical Danya Tavela, que integra el espacio político que lideran Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau.

Pero el peso político de los gobernadores puede influir en otros espacios de centro que también tuvieron un buen desempeño en la provincia.

Tal es el caso de la alianza Hechos, que concretaron los hermanos Manuel y Santiago Passaglia de San Nicolás con Javier Martínez, intendente de Pergamino del PRO. Como le había planteado Manuel Passaglia, primer candidato a Diputado por Hechos, a El Día, lograron que la Sección Segunda (norte de la Provincia) dividiera las preferencias electorales en tres tercios.

En la Segunda, Fuerza Patria obtuvo el 35,42%, La Libertad Avanza el 29,79% y Hechos el 23,95%.

La fuerza política de un espacio con proyección nacional, puede generar alianzas entre espacios y líderes políticos que se sumen a un escenario donde la lucha principal se concentrará en quien sucederá a Javier Milei en 2027.

Por ejemplo, el peronista catamarqueño Raúl Jalil (que suele moverse con independencia) sostuvo ayer que “gobernar es escuchar y decidir”, y señaló que “Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social”.

“Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide. Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y al gobernador Kicillof por una gran elección en toda la provincia de Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial
Últimas noticias de Política y Economía

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla