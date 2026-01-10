Rugby: Quatrocchi se va a jugar a Yacaré XV

Yacaré XV confirmó el listado de jugadores para el Súper Rugby de las Américas con la presencia de Valentino Quatrocchi, quien estará afectado a esta franquicia de Paraguay los primeros meses de la temporada.

Sin sudas será una baja importante. El dato es que fue convocado, en principio, para jugar de fullback: en el Marista lo hacía como apertura. El torneo arranca a mediados de febrero y se termina el 5 de junio para los que no se clasifiquen a la fase final.

Esta no será la única baja ya que todavía falta el listado oficial de Cobras (el equipo brasileño y podría haber un jugador de San Luis) y algunos jugadores podrían dejar de jugar por temas laborales caso Alexis Uvieda, que se radicaría en Comodoro Rivadavia.

Se trata del cuarto jugador de nuestra ciudad que es anunciado oficialmente en una franquicia sudamericana ya que primero Augusto Cabano Wall, Ramiro Berardi (Los Tilos) y Tomás Bernarconi (La Plata) se sumaron a Pampas.