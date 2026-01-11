Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Por suspensión de obras

Este domingo el Tren Roca funciona con normalidad

Este domingo el Tren Roca funciona con normalidad
11 de Enero de 2026 | 02:25
El Tren Roca a La Plata y Bosques vía Quilmes circulará hoy con normalidad entre ambas cabeceras y Plaza Constitución, tras suspenderse las tareas programadas por lluvia.

“Por cancelación de los trabajos de renovación de vías en Berazategui debido a cuestiones climáticas, los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes funcionarán de acuerdo a sus frecuencias habituales el domingo 11 de enero”, señalaron desde Trenes Argentinos.

Las tareas, que se llevarían a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consistía en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Esta intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata. Desde Trenes Argentinos informarán para cuándo se trasladarán las tareas.

 

