Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia
12 de Enero de 2026 | 09:14

El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento a “todos los que trabajaron” para combatir los incendios en la Patagonia, y especialmente hizo hincapié en los brigadistas, bomberos y voluntarios que luchan contra el fuego.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, expresó el mandatario en su cuenta de la red social X. “Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, expresó en un breve posteo.

Por su parte el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, republicó el posteo de Milei y expresó también su agradecimiento “al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego” en la Patagonia, y aseguró  que “22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”.

Adorni detalló las áreas del Gobierno que desplegaron sus recursos “para el combate contra el fuego”, como “la Agencia Federal de Emergencias-Ministerio de Seguridad Nacional”,  que desplegó 14 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros), 104 brigadistas de AFE con autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes, convocó a 63 brigadistas de la provincia de Córdoba, desplegó 6 camiones de comando y logísticos con dormitorios, duchas y cocina, y elaboró pronósticos especiales para la toma de decisiones operativas”.

En tanto, explicó que “Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboran con tareas de asistencia vial ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional”.

Adorni agregó que desde Parques Nacionales se “desplegaron 128 brigadistas, 25 vehículos logísticos, 4 minibuses, 2 cuatriciclos, 6 camiones autobomba 4x4, 3 embarcaciones, y 1 centro de comando logístico”. Asimismo, puntualizó que el ministerio de Defensa “cooperó con ayuda humanitaria, 1 helicóptero Bell UH1H y el apoyo logístico al combate aéreo contra incendios a través del traslado de brigadistas y el apoyo al monitoreo”.

Además, esa cartera “desplegó la Sección de Aviación del Ejército 11 (Sec AE 11) y un camión VEE 25 Ton Cisterna de 6.000 litros de combustible aeronáutico, a la vez que dos Oficiales y tres Suboficiales prestan servicio en zonas afectadas”.

En tanto que el ministerio de Capital Humano “envió 4 camiones con provisiones para los damnificados (vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas para dormir, colchones, calefones, heladeras, estufas, etc)”.

Adorni añadió que el ministerio de Salud “aportó personal sanitario con experiencia en emergencias y desastres, incluidos 3 médicos, 6 enfermeros y 6 personas dedicadas a la logística, así como 2 dispositivos de despliegue rápido para estabilizar pacientes, 2 ambulancias, 2 camionetas 4x4, 2 furgones, 1 minibus, 1 camión habitacional para el personal de salud”.

El jefe de Gabinete destacó asimismo el “aporte de importantes empresas que hicieron su aporte: YPF donó 15.000 litros de nafta (equivalente a 30 camiones cisterna) para la provisión de los equipos de auxilio en El Bolsón, mientras que Aerolíneas Argentinas donó 8 tótems para almacenar miles de litros de agua”.

“Por su parte, el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera para acompañar a los productores agropecuarios MiPYMeS de la Patagonia afectados por los incendios, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales vigentes”, concluyó.

