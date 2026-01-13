Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes |BREVES

Juventus goleó 5-0 a Cremonese y quiere dar pelea en la Serie A

13 de Enero de 2026 | 01:11
Juventus goleó 5-0 a Cremonese en el Allianz Stadium y confirmó su gran presente con una actuación contundente de principio a fin. Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, Filippo Terracciano en contra y Weston McKennie marcaron los tantos de la Vecchia Signora. Con esta victoria Juventus alcanza la cuarta posición en la liga con 39 unidades, a cuatro puntos del líder, Inter. En el otro encuentro de la jornada, Genoa superó 3-0 como local al Cagliari.

 

