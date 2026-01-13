Manchester City busca la final de la Copa de la Liga ante Newcastle

Manchester City visitará esta tarde desde las 17.00 a Newcastle United por la semifinal de la Copa de la Liga inglesa.

El encuentro se jugará en el Saint James Park con TV a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. El City buscará alcanzar su décima final de Copa de la Liga y quedar a 90 minutos de su novena conquista. En la otra semifinal se enfrentarán Chelsea y Arsenal, con juego de ida mañana desde las 17.00 en Stamford Bridge.