Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI

Banco Provincia lanzó nuevos beneficios de temporada para quienes usan Cuenta DNI: 25% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca. Esto significa que, al combinar diferentes consumos durante una quincena de vacaciones, una familia tipo puede reducir significativamente sus gastos en gastronomía y entretenimiento.
Imaginemos el caso de una familia integrada por dos adultos y dos hijos/as, uno de ellos/as mayor de 13 años y usuario/a de la aplicación. Durante 15 días en la Costa, esta familia puede aprovechar descuentos en restaurantes, confiterías, heladerías y locales Full YPF.
Por ejemplo, un almuerzo o una cena por $90.000 en Manolo o Chichilo, se puede reducir a $70.000 si ambos adultos pagan la mitad cada uno desde sus aplicaciones. Si repiten la experiencia dos veces en la quincena, el ahorro acumulado será de $40.000.
Los postres también entran en la ecuación. Cuatro helados en una heladería premium, a $8.000 cada uno, suman $32.000. Pagando con Cuenta DNI, uno de los helados queda gratis, absorbido por el 25% de descuento. Si la familia decide darse este gusto tres veces por semana, pagando una vez cada integrante desde su app, el ahorro total asciende a $24.000.
Todas las promos regulares y los beneficios en supermercados con Cuenta DNI
Otra compra interesante puede ser una caja de los nuevos alfajores Playa Bristol y Playa Grande de Havanna, que solo se consiguen en la Costa Atlántica. La caja de 8 unidades, con cuatro de cada uno, cuesta $28.000. Con el 25% de descuento de Cuenta DNI, la caja queda en $21.000, lo que representa un ahorro de casi $1.000 pesos por alfajor.
Guolis, otra marca de alfajores exclusivos de Mar del Plata, también participa de la promo. Con el descuento, la caja de 12 alfajores que cuesta alrededor de $33.000 queda en menos de $25000. Un regalo ideal para llevar a la vuelta de las vacaciones.
Para las tardes de playa, nada mejor que unas medialunas o unos churros. Si se compran en alguno de los locales de SAO, la Fonte de Oro o El Topo, se puede ahorrar desde $5.000, depende del producto. Lo mismo para las célebres medialunas del parador Atalaya.
En locales Full YPF, el beneficio es exclusivo para los fines de semana: 25% de descuento con tope de $8.000 por semana. Si la familia aprovecha para comprar snacks y bebidas por $40.000 cada fin de semana, en una quincena cada integrante puede ahorrar hasta $20.000.
De manera que, combinando distintos consumos y alcanzando el tope de ahorro en apenas 5 de las 17 marcas partipantes de la promo, el ahorro semanal de una familia con tres integrantes alcanza los $150.000. Por lo que en la quincena puede superar holgadamente los $250.000.
Por supuesto, cada persona puede ampliar o reducir estos montos de acuerdo a su capadidad de compra y sus hábitos de consumo. Así, las vacaciones pueden ser mucho más accesibles para quienes planifican sus compras y aprovechan los beneficios de Cuenta DNI.
Conocé toda la agenda de beneficios Banco Provincia en su nuevo portal de verano y en sus redes sociales oficiales.
