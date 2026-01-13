Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva al conductor de una camioneta Volkswagen Amarok que protagonizó un siniestro vial en la Ruta Provincial 11, luego de haber sido advertido e infraccionado durante su viaje por maniobras peligrosas.

La medida fue confirmada a través de un posteo oficial en redes sociales, en el que el organismo remarcó una política de “mano dura con la irresponsabilidad” al volante. “Había sido advertido y multado minutos antes, pero decidió seguir arriesgando la vida de los demás. Quien no respeta las normas, no puede seguir conduciendo”, señalaron desde la cartera bonaerense, y advirtieron que serán “inflexibles” ante este tipo de conductas.

El siniestro protagonizado por la Amarok ocurrió durante la noche del domingo sobre la Ruta 11, en el Partido de La Costa, en un contexto marcado por otros graves accidentes registrados con pocos minutos de diferencia, que obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El conductor infraccionado colisionó contra un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina con las balizas encendidas. Como consecuencia del impacto, el vehículo estacionado volcó hacia un zanjón, mientras que la camioneta terminó a unos 100 metros del lugar, con importantes daños materiales y la pérdida de una de sus ruedas.

Al arribar los equipos de rescate no se encontró a ninguna persona dentro del automóvil volcado, por lo que se inició un intenso rastrillaje en la zona. En paralelo, el análisis de cámaras de seguridad mostró a tres personas ingresando a Costa Chica, lo que abrió distintas hipótesis sobre lo ocurrido. En el lugar trabajaron efectivos policiales y bomberos de Costa del Este.

Mientras continuaba ese operativo, se registró un segundo accidente en el kilómetro 318 de la Ruta 11, entre San Clemente del Tuyú y Las Toninas. En ese punto, una Renault Kangoo se cruzó de carril por causas que aún se investigan y terminó volcando. En el vehículo viajaban tres personas, una de las cuales habría salido despedida y debió ser trasladada al hospital para una mejor atención médica.

Debido a este último siniestro, la Ruta 11 fue cerrada de manera preventiva al tránsito. En los distintos operativos intervinieron Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, del destacamento de Las Toninas y de Costa del Este, además de personal de Defensa Civil, Policía, Protección Comunitaria, servicios de salud y AUBASA