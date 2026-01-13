Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones con el kirchnerismo
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante años, el Martes 13 fue asociado al miedo, a la mala suerte y la advertencia. Sin embargo, esta lectura pertenece a una mirada superficial, heredada y comercial, que se aleja del verdadero pulso energético que este día porta.
“Desde una visión holística y evolutiva, el Martes 13 no anuncia pérdidas, sino procesos de transformación profunda, de muerte simbólica y renacimiento consciente” explica Paula Martín, Especialista en holística. Y agrega que “El martes está regido por Marte, planeta de la acción, la voluntad, el coraje y el movimiento”
Marte no destruye: empuja.
El martes 13 nos invita a dejar la pasividad, a cortar con lo que ya no sostiene la vida, a tomar decisiones que venimos postergando.
Es un día que confronta, pero también libera.
“Cuando dejamos de temerle al cambio, el 13 se convierte en un aliado del alma, recordándonos que toda muerte simbólica es, en realidad, un renacimiento energético” reflexiona Paula Martín de Alma de León.
LE PUEDE INTERESAR
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
En numerología, el 13 es un número de alquimia
El número 13, lejos de ser una señal de mal augurio, es un código vivo de la naturaleza: expresa sus ritmos, ciclos y procesos de transformación. La Tierra se ordena en torno a 13 lunaciones anuales, el cuerpo femenino responde a ese pulso lunar y la vida misma se sostiene sobre el principio de muerte y regeneración constante. En la naturaleza nada permanece fijo; todo se disuelve para volver a gestarse, y el 13 marca ese umbral alquímico donde una forma deja de ser para dar nacimiento a otra. Por eso este número no destruye, sino que transmuta, recordándonos que todo cambio profundo es parte de la inteligencia natural que guía la evolución.
Ritual solar de intención
Ideal al mediodía o primera hora de la mañana
Exponé el rostro al sol unos minutos (con cuidado).
Cerrá los ojos y repetí:
Suelto lo que ya no vibra conmigo.
Activo mi fuerza vital y mi claridad interior.
Sentí el calor como energía que ordena.
Intención: activar voluntad y dirección.
Ritual con agua: purificación consciente
Ideal en la ducha, río, mar o pileta
Antes de entrar al agua, colocá las manos en el corazón.
Nombrá internamente lo que querés limpiar.
Al mojarte, imaginá que el agua arrastra: pensamientos repetitivos, emociones estancadas, viejos mandatos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí