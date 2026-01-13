Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?

Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
13 de Enero de 2026 | 15:00

Escuchar esta nota

 

Durante años, el Martes 13 fue asociado al miedo, a la mala suerte y la advertencia. Sin embargo, esta lectura pertenece a una mirada superficial, heredada y comercial, que se aleja del verdadero pulso energético que este día porta.

“Desde una visión holística y evolutiva, el Martes 13 no anuncia pérdidas, sino procesos de transformación profunda, de muerte simbólica y renacimiento consciente” explica Paula Martín, Especialista en holística. Y agrega que “El martes está regido por Marte, planeta de la acción, la voluntad, el coraje y el movimiento”

Marte no destruye: empuja.

El martes 13 nos invita a dejar la pasividad, a cortar con lo que ya no sostiene la vida, a tomar decisiones que venimos postergando.
Es un día que confronta, pero también libera.

“Cuando dejamos de temerle al cambio, el 13 se convierte en un aliado del alma, recordándonos que toda muerte simbólica es, en realidad, un renacimiento energético” reflexiona Paula Martín de Alma de León.

En numerología, el 13 es un número de alquimia

El número 13, lejos de ser una señal de mal augurio, es un código vivo de la naturaleza: expresa sus ritmos, ciclos y procesos de transformación. La Tierra se ordena en torno a 13 lunaciones anuales, el cuerpo femenino responde a ese pulso lunar y la vida misma se sostiene sobre el principio de muerte y regeneración constante. En la naturaleza nada permanece fijo; todo se disuelve para volver a gestarse, y el 13 marca ese umbral alquímico donde una forma deja de ser para dar nacimiento a otra. Por eso este número no destruye, sino que transmuta, recordándonos que todo cambio profundo es parte de la inteligencia natural que guía la evolución.

Ritual solar de intención

Ideal al mediodía o primera hora de la mañana

Exponé el rostro al sol unos minutos (con cuidado).

Cerrá los ojos y repetí:

Suelto lo que ya no vibra conmigo.

Activo mi fuerza vital y mi claridad interior.

Sentí el calor como energía que ordena.

Intención: activar voluntad y dirección.

Ritual con agua: purificación consciente

Ideal en la ducha, río, mar o pileta

Antes de entrar al agua, colocá las manos en el corazón.

Nombrá internamente lo que querés limpiar.

Al mojarte, imaginá que el agua arrastra: pensamientos repetitivos, emociones estancadas, viejos mandatos.

 

